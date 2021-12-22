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Главная » Украина » Происшествия
15:11 29 Декабря 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Разумков победил бы Зеленского во втором туре выборов президента – соцопрос

В случае, если во второй тур президентских выборов выйдет действующий президент Владимир Зеленский и Дмитрий Разумков, то украинцы отдадут больше голосов за Разумкова.

Опрос проводился среди 2018 респондентов в период с 17 по 22 декабря

Об этом свидетельствуют результаты опроса опубликованные Центром Разумкова и Фондом «Демократические инициативы» имени Кучерива.

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Так, несмотря на то, что согласно этому же опросу, Разумков бы не прошел во второй тур президентских выборов, в случае если бы он остался один на один с Зеленским во втором туре, то украинцы бы проголосовали бы за Разумкова.

Так, среди опрошенных об этом заявило 56% респондентов, против 44% поддержавших Зеленского.

В случае если бы во втором туре остался Зеленский и Порошенко, то оба кандидата набрали бы равное количество голосов.

Если украинцы выбирали бы между Зеленским и Юлей Тимошенко, то украинцы бы отдали предпочтение нынешнему президенту (53,5%), а не Тимошенко (46,5%).

Еще хуже обстоят дела у Юрия Бойко – его поддержали бы только 37% украинцев, против 63% у Зеленского.

Опрос проводился среди 2018 респондентов в период с 17 по 22 декабря.

Как ранее сообщали Власти, если завтра в Украине выборы: две партии делят первое место.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: опрос, зеленский, Разумков
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