В Киеве провалился асфальт: движение общественного транспорта изменили

В Киеве произошел провал асфальта на улице Сырецкая, из-за чего задерживается движение троллейбусов.

Асфальт провалился на улице Сырецкой



Об этом сообщили в «Киевпастранс«. На место происшествия направлена ответственная служба города.

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“Задерживается движение троллейбусов №5 по улице Сырецкая – на разворотном кольце по причине провала асфальта”, – сказано в сообщении.

Также коммунальщики уточнили, что движение троллейбусов №5 организовано к проспекту Свободы.

Как сообщали Власти, из-за повреждения водопровода и последующего провала асфальта на бульваре Тараса Шевченко движение в направлении улицы Крещатик было перекрыто.

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