НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
10:50 14 Января 2022 Просмотров 913   КомментариевКомментарии

В Киеве провалился асфальт: движение общественного транспорта изменили

В Киеве произошел провал асфальта на улице Сырецкая, из-за чего задерживается движение троллейбусов.

Асфальт провалился на улице Сырецкой

Об этом сообщили в  «Киевпастранс«. На место происшествия направлена ответственная служба города.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

“Задерживается движение троллейбусов №5 по улице Сырецкая – на разворотном кольце по причине провала асфальта”, – сказано в сообщении.

Также коммунальщики уточнили, что движение троллейбусов №5 организовано к проспекту Свободы.

Как сообщали Власти, из-за повреждения водопровода и последующего провала асфальта на бульваре Тараса Шевченко движение в направлении улицы Крещатик было перекрыто.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Киев
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
13.01.2022 16:14
Автомобиль Кличко нарушил ПДД в центре Киева: мэр показал квитанцию об уплате штрафа
ТОР
13.01.2022 14:58
В Киеве 14 января перекроют движение: что случилось
ТОР
13.01.2022 10:05
Под Киевом полыхает масштабный пожар
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Порошенко объяснил, чего не хватит Зеленскому для его ареста

11:33 Украина

В Киеве провалился асфальт: движение общественного транспорта изменили

10:50 Украина

Мяч на стороне Москвы: США озвучили три условия для России в рамках Минских соглашений

08:12 Мир

Путин снова оконфузился с именем Токаева. Видео

18:16 Мир

В Казахстане под музыку завершили операцию ОДКБ: начался вывод войск

10:40 Мир

Скандал в британской королевской семье: принца Эндрю обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

09:39 Мир

Россия поставила ультиматум Украине

09:13 Украина

Россия пригрозила НАТО войной в случае расширения альянса

07:10 Мир

Ретроградный Меркурий 14 января – 4 февраля: что ждет и как не накосячить

02:28 Мир

Не дожил год до столетия: правнук Льва Толстого умер в нищете в США

23:52 Мир

Вышел зайчик погулять: телеканал “Рада” оконфузился во время выступления Шмыгаля

14:52 Украина

Новости | NetGameSlots.com