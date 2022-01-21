Пришлось выломать окно: на Полтавщине полицейские, бойцы ГСЧС и медики спасли жизнь старушке. Видео
В Полтавской области спасатели проникли в квартиру пенсионерки, которой требовалась срочная медицинская помощь.
Об этом сообщает Полиция Полтавской области.
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В отделение полиции города Лохвица от одного из социальных работников поступило сообщение, что одинокая 79-летняя женщина с лишним весом уже некоторое время не выходит на связь.
Прибывшие к дому пенсионерки правоохранители не смогли попасть в ее квартиру, из-за чего было принято решение с помощью сотрудников ГСЧС попасть в дом через окно.
Спасатели проникли в квартиру и открыли дверь для медиков и правоохранителей. В одной из комнат была найдена женщина с лишним весом, которой требовалась медицинская помощь.
Медики оказали необходимую помощь женщине, и сейчас она чувствует себя относительно хорошо.
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