Украинским спортсменам запретили стоять рядом с российскими на Олимпиаде в Пекине

Украинских спортсменов проинструктировали, как себя вести на Олимпиаде в Пекине.

Зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине начнутся в пятницу, 4 февраля



Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на ответ министра молодежи и спорта Гутцайта Вадима Марковича.

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Так, по словам министра, в преддверии зимней Олимпиады 2022, которая пройдет в Пикине, украинских спортсменов проконсультировали, как себя нужно вести с российскими спортсменами.

Министерство опасается повторения прошлогоднего скандала, когда на летней Олимпиаде украинскую спортсменку Ярославу Магучих, раскритиковали за объятия с представительницей Олимпийского комитета России.

По словам Гутцайта, после проведения онлайн встречи с украинскими спортсменами и их тренерами, представители Украины на зимней олимпиаде теперь знают «как себя вести в подобных ситуациях».

«Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали», — заявил Гутцайт.

Зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине начнутся в пятницу, 4 февраля, а завершатся в воскресенье, 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.

Как ранее сообщали Власти, США объявили о бойкоте Олимпиады 2022.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Олимпиада, спортсмены, Пекин, окр