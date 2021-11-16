Украинским спортсменам запретили стоять рядом с российскими на Олимпиаде в Пекине
Украинских спортсменов проинструктировали, как себя вести на Олимпиаде в Пекине.
Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на ответ министра молодежи и спорта Гутцайта Вадима Марковича.
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Так, по словам министра, в преддверии зимней Олимпиады 2022, которая пройдет в Пикине, украинских спортсменов проконсультировали, как себя нужно вести с российскими спортсменами.
Министерство опасается повторения прошлогоднего скандала, когда на летней Олимпиаде украинскую спортсменку Ярославу Магучих, раскритиковали за объятия с представительницей Олимпийского комитета России.
По словам Гутцайта, после проведения онлайн встречи с украинскими спортсменами и их тренерами, представители Украины на зимней олимпиаде теперь знают «как себя вести в подобных ситуациях».
«Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали», — заявил Гутцайт.
Зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине начнутся в пятницу, 4 февраля, а завершатся в воскресенье, 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.
Как ранее сообщали Власти, США объявили о бойкоте Олимпиады 2022.