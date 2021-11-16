НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Происшествия
14:11 24 Января 2022 Просмотров 570   КомментариевКомментарии

Украинским спортсменам запретили стоять рядом с российскими на Олимпиаде в Пекине

Украинских спортсменов проинструктировали, как себя вести на Олимпиаде в Пекине.

Зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине начнутся в пятницу, 4 февраля

Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на ответ министра молодежи и спорта Гутцайта Вадима Марковича.

Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное

Так, по словам министра, в преддверии зимней Олимпиады 2022, которая пройдет в Пикине, украинских спортсменов проконсультировали, как себя нужно вести с российскими спортсменами.

Министерство опасается повторения прошлогоднего скандала, когда на летней Олимпиаде украинскую спортсменку Ярославу Магучих, раскритиковали за объятия с представительницей Олимпийского комитета России.

То самое фото, из-за которого раскритиковали украинскую спортсменку Ярославу Магучих

По словам Гутцайта, после проведения онлайн встречи с украинскими спортсменами и их тренерами, представители Украины на зимней олимпиаде теперь знают «как себя вести в подобных ситуациях».

«Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать. Мы над этим работали. После летней Олимпиады не впервые встречались со спортсменами и это обсуждали», — заявил Гутцайт.

Зимние Олимпийские игры 2022 в Пекине начнутся в пятницу, 4 февраля, а завершатся в воскресенье, 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей.

Как ранее сообщали Власти, США объявили о бойкоте Олимпиады 2022.

Немного об авторе
Руслан Речкин:Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.
Тэги: Олимпиада, спортсмены, Пекин, окр
Код блока:
Loading...

Новости по теме

ТОР
16.11.2021 18:28
США объявят о бойкоте Олимпиады в Пекине
ТОР
30.09.2021 08:39
Иностранных болельщиков не пустят на Олимпиаду в Пекине
ТОР
16.12.2019 08:33
Глава IAAF назвал условия допуска российских спортсменов на Олимпиаду в Токио
blog comments powered by Disqus
Новости | NetGameSlots.com
Зеленский созвал СНБО на понедельник: что обсудят

14:36 Украина

Украинским спортсменам запретили стоять рядом с российскими на Олимпиаде в Пекине

14:11 Украина

В Запорожье мужчина бросил на балкон дома гранату: эвакуировали весь подъезд

12:07 Украина

В Киеве произошло ДТП на трамвайных путях: движение заблокировано

09:31 Украина

В Харькове пропавшего без вести мужчину нашли мертвым в его машине

09:06 Украина

В Киеве в арендованной квартире при пожаре сгорел мужчина

08:51 Украина

В Киеве на пороге больницы застрелился мужчина

08:00 Украина

С сегодня украинцы старше 60 лет могут покупать лекарства за ковидную тысячу

07:48 Украина

По ОАЭ и Саудовской Аравии нанесли ракетные удары

06:31 Мир

У Зеленского отреагировали на планы Кремля о новом правительстве в Украине во главе с Мураевым

19:09 Украина

В России женщина утонула в проруби во время крещенских купаний. Видео

14:35 Мир

Новости | NetGameSlots.com