Европа устала от коронавируса: какие ограничения в каких странах остались
В ряде европейских стран частично или полностью снимают карантинные ограничения, даже несмотря на высокие показатели заболеваемости и относительно низкие показатели вакцинации.
В частности, Норвегия откажется от большинства ограничений, поскольку продолжающийся всплеск COVID-19 вряд ли поставит под угрозу службы здравоохранения.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
Как сообщила The Guardian, ресторанам снова будет разрешено продавать алкоголь после 11 часов вечера, работа из дома больше не будет обязательной, а нынешний лимит в 10 посетителей в частных домах снят.
Он добавил, что ограничения могут быть вновь введены в будущем, и сказал, что социальное дистанцирование по-прежнему рекомендуется.
В каких еще странах Европы какие действуют ограничения
Дания. Коронавирус больше не считается социально опасным, все ограничения сняты.
Испания. В Мадриде все открыто, надо только носить маски. В Каталонии сняты все ограничения.
Австрия. Вступил в силу закон об обязательной вакцинации, в магазинах перестанут просить подтверждение прививки или статуса переболевшего.
Бельгия. Почти всё открыто, кроме ночных клубов.
Финляндия. Продлена работа ресторанов, открылись общественные места. Власти пообещали снять все ограничения в феврале.
Великобритания. В Англии санитарный пропуск больше не нужен для входа в заведения, маски можно не носить. Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия тоже ослабили ограничения.
Франция. Маски на улице не нужны, стадионы и подобные места можно заполнять целиком, хотя вакцинный пропуск нужен. Большинство ограничений обещают снять в феврале.
Нидерланды. Основные меры были отменены в конце января: рестораны, бары и музеи возобновили работу.
Швеция. Власти планируют отменить большинство ограничений с 9 февраля.
Как сообщали Власти, Дания сняла практически все карантинные ограничения с 1 февраля, несмотря на рекордные показатели заражения.