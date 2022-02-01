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Главная » Мир » Общество
12:23 02 Февраля 2022 Просмотров 342   КомментариевКомментарии

Европа устала от коронавируса: какие ограничения в каких странах остались

В ряде европейских стран частично или полностью снимают карантинные ограничения, даже несмотря на высокие показатели заболеваемости и относительно низкие показатели вакцинации.

Европа массово отказывается от карантинных ограничений

В частности, Норвегия откажется от большинства ограничений, поскольку продолжающийся всплеск COVID-19 вряд ли поставит под угрозу службы здравоохранения.

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Как сообщила The Guardian, ресторанам снова будет разрешено продавать алкоголь после 11 часов вечера, работа из дома больше не будет обязательной, а нынешний лимит в 10 посетителей в частных домах снят.

Он добавил, что ограничения могут быть вновь введены в будущем, и сказал, что социальное дистанцирование по-прежнему рекомендуется.

В каких еще странах Европы какие действуют ограничения

Дания. Коронавирус больше не считается социально опасным, все ограничения сняты.

Испания. В Мадриде все открыто, надо только носить маски. В Каталонии сняты все ограничения.

Австрия. Вступил в силу закон об обязательной вакцинации, в магазинах перестанут просить подтверждение прививки или статуса переболевшего.

Бельгия. Почти всё открыто, кроме ночных клубов.

Финляндия. Продлена работа ресторанов, открылись общественные места. Власти пообещали снять все ограничения в феврале.

Великобритания. В Англии санитарный пропуск больше не нужен для входа в заведения, маски можно не носить. Уэльс, Шотландия и Северная Ирландия тоже ослабили ограничения.

Франция. Маски на улице не нужны, стадионы и подобные места можно заполнять целиком, хотя вакцинный пропуск нужен. Большинство ограничений обещают снять в феврале.

Нидерланды. Основные меры были отменены в конце января: рестораны, бары и музеи возобновили работу.

Швеция. Власти планируют отменить большинство ограничений с 9 февраля.

Как сообщали Власти, Дания сняла практически все карантинные ограничения с 1 февраля, несмотря на рекордные показатели заражения.

Немного об авторе
Борис Бондарь:Собираю пазлы и раскрываю секреты кухни. Рассказываю просто о сложном, потому что все на самом деле просто.
Тэги: Европа, карантин, covid-19
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