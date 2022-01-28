Российское вторжение может произойти в любой день, – Белый дом
Россия может начать военные действия против Украины в любой день. Или это может произойти через пару недель.
Об этом сообщает CNBC со ссылкой на выступление советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана.
В воскресенье, 6 февраля, Салливан появился в нескольких новостных телепрограммах, чтобы обсудить текущую ситуацию в Восточной Европе.
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«Мы считаем, что русские создали условия для проведения серьезной военной операции в Украине», — сказал Салливан на канале NBC.
По словам советника, атака против Украины может иметь разные формы – аннексия Донбасса, кибератака или полномасштабное вторжение.
Как сказал Салливан, США и их союзники ясно дали понять, что будут действовать «агрессивно», если Россия нападет на Украину. Например, США пригрозили жесткими санкциями в случае вторжения.
«Мы считаем, что существует очень большая вероятность того, что Владимир Путин отдаст приказ о нападении на Украину», – сказал Салливан в программе на канале ABC. При этом он предупредил, что вторжение «со временем будет стоить Владимиру Путину реальных стратегических затрат».
Ранее Власти писали, что Россия располагает на границах с Украиной уже примерно 70% боевой мощи, которая потребуется для полномасштабного вторжения.