Российское вторжение может произойти в любой день, – Белый дом

Россия может начать военные действия против Украины в любой день. Или это может произойти через пару недель.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.



Об этом сообщает CNBC со ссылкой на выступление советника Белого дома по национальной безопасности Джейка Салливана.

В воскресенье, 6 февраля, Салливан появился в нескольких новостных телепрограммах, чтобы обсудить текущую ситуацию в Восточной Европе.

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«Мы считаем, что русские создали условия для проведения серьезной военной операции в Украине», — сказал Салливан на канале NBC.

По словам советника, атака против Украины может иметь разные формы – аннексия Донбасса, кибератака или полномасштабное вторжение.

Как сказал Салливан, США и их союзники ясно дали понять, что будут действовать «агрессивно», если Россия нападет на Украину. Например, США пригрозили жесткими санкциями в случае вторжения.

«Мы считаем, что существует очень большая вероятность того, что Владимир Путин отдаст приказ о нападении на Украину», – сказал Салливан в программе на канале ABC. При этом он предупредил, что вторжение «со временем будет стоить Владимиру Путину реальных стратегических затрат».

Ранее Власти писали, что Россия располагает на границах с Украиной уже примерно 70% боевой мощи, которая потребуется для полномасштабного вторжения.

Немного об авторе Геннадий Иванов: Редактор ленты новостей, специалист по зарубежным СМИ и информагентствам

Тэги: США, российское вторжение