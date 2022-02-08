Ближайшие дни будут решающими для Украины, – Макрон после встречи с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным заявил, что «следующие несколько дней будут решающими».
Об этом сообщает Reuters.
«Следующие несколько дней будут решающими и потребуют интенсивных обсуждений, которые мы будем проводить вместе», – сказал Макрон журналистам.
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По его словам, некоторые предложения Путина, могут стать «основой для дальнейших совместных шагов».
Путин и Макрон договорились созвониться после встречи Макрона с руководством Украины, запланированной на вторник, 8 февраля.
Как сообщали Власти, президент Франции Эммануэль Макрон провел с лидером России Владимиром Путиным переговоры.