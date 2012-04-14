Несмотря на допинг: спортивный суд разрешил россиянке Валиевой продолжить участие в Олимпиаде

Российская фигуристка Валиева продолжит участие в Олимпиаде, несмотря на обнаруженный допинг.

Решение суда касается только дальнейшего участия фигуристки в Олимпиаде и не никак повлияет на ситуацию с золотом российской команды



Об этом говорится в решении спортивного арбитража.

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Российскую фигуристку, которую уличили в использовании допинга, допустили к дальнейшим соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. Такое решение принял спортивный арбитражный суд (CAS), несмотря на то, что МОК, ВАДА и союз конькобежцев оспаривали такое решение.

«Комиссия пришла к выводу, что решение об отмене временного отстранения [от участия в Играх] было уместно», — говорится в решении спортивного арбитража.

Ранее Валиеву отстранили от участия в соревнованиях 8 февраля, после того, как в ее допинг-пробе обнаружили препарат триметазидин. Однако спортсменка уже на следующий день оспорила отстранение, и в тот же день ее вернули к соревнованиям.

Тем не менее отмену отстранения позже оспорили МОК, ВАДА и союз конькобежцев и направили свои жалобы в Спортивный арбитражный суд.

В ходе слушания было решено все же допустить Валиеву до личного турнира Олимпиады из-за ее статуса «защищенной персоны» (ей меньше 16 лет), а также несвоевременного уведомления спортсменки о факте нарушения антидопинговых правил.

Отметим, что Спортивный арбитражный суд не рассматривал вопрос о виновности или невиновности Валиевой в употреблении допинга. Кроме того, решение суда касается только дальнейшего участия фигуристки в Олимпиаде и не никак повлияет на ситуацию с золотом российской команды.

«Если решат, что завтра Валиева начнет соревнования, это не означает, что она не принимала допинг. И если CAS решит иначе, это не означает, что она уличена в допинге. Мы должны подождать завершения этого процесса в целом. Камила – несовершеннолетняя, мы с уважением относимся к закону, но важно избегать домыслов и спекуляций в этом деликатном случае», — объяснял глава пресс-службы МОК Марк Адамс.

Как сообщали Власти, у российской фигуристки Валиевой подтвердили допинг.

Немного об авторе Руслан Речкин: Локальный популяризатор науки и здравомыслия. Страдаю от острого чувства справедливости, но обожаю смотреть российские новости. Люблю Украину, родителей, вкусную еду и качественный медиа-контент.

Тэги: Россия, Спорт, Олимпиада, валиева