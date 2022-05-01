Подрыв моста в Курской области признали в РФ диверсией: опубликованы фото

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что обрушение ж/д моста в области — это результат диверсии.

Мост взорвали утром 1 мая



Он записал соответствующее видео и разместил его в соцсетях.

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«Заведено уголовное дело, и следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться», — сказал он.

На кадрах губернатор выглядит то ли испуганным, то ли потерянным.

Напомним, сегодня, 1 мая в 11:20 на 67-м километре участка железной дороги Суджа–Сосновый Бор у границы с Украиной было обнаружено частичное обрушение конструкций моста.

Эта ветка использовалась для движения товарных составов.