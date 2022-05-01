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18:33 01 Мая 2022 70 Комментарии
Подрыв моста в Курской области признали в РФ диверсией: опубликованы фото
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что обрушение ж/д моста в области — это результат диверсии.
Мост взорвали утром 1 мая
Он записал соответствующее видео и разместил его в соцсетях.
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«Заведено уголовное дело, и следственные органы, специалисты силовых ведомств будут разбираться», — сказал он.
На кадрах губернатор выглядит то ли испуганным, то ли потерянным.
Напомним, сегодня, 1 мая в 11:20 на 67-м километре участка железной дороги Суджа–Сосновый Бор у границы с Украиной было обнаружено частичное обрушение конструкций моста.
Эта ветка использовалась для движения товарных составов.
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