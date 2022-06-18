Ракетный удар по ТЦ в Кременчуге: много погибших и пострадавших
В результате ракетного удара по торговому центру в Кременчуге Полтавской области есть много погибших и пострадавших.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.
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Российская ракета около 16:00 попала в один из торговых центров города, где в это время было много людей.
Также информацию о погибших и пострадавших подтвердил и мэр Кременчуга Виталий Малецкий.
Сразу после прилета начался сильный пожар. На место выехали бригады спасателей и кареты скорой помощи.
По информации главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, к сожалению, много пострадавших.
Очевидцы с места события говорят о множестве погибших и раненых. Медики и спасатели работают изо всех сил.
Фото и видео не публикуем, это страшно.
Как сообщали Власти, в Кременчуге Полтавской области прогремело два взрыва, в местах прилета поднимается дым.