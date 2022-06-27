27.06.2022 16:00
Главная » Украина » Происшествия
16:09 27 Июня 2022 488 Комментарии
В Кременчуге прогремели два взрыва: над городом дым
В Кременчуге Полтавской области прогремело два взрыва, в местах прилета поднимается дым.
Об взрывах сначала сообщили местные жители. Затем информацию о прилетах подтвердил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.
Читайте Власти в Telegram: сообщаем только самое важное
По информации нардепа Алексея Гончаренко, в Кременчуге было два прилета.
Официальной информации о разрушениях и возможных пострадавших пока нет.
Loading...
Новости по теме
ТОРВСУ понемногу оттесняют оккупантов на юге
ТОРВСУ нанесли удар по Змеиному: более 10 попаданий. Видео
27.06.2022 14:45