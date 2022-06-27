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16:09 27 Июня 2022 Просмотров 488   КомментариевКомментарии

В Кременчуге прогремели два взрыва: над городом дым

В Кременчуге Полтавской области прогремело два взрыва, в местах прилета поднимается дым.

Об взрывах сначала сообщили местные жители. Затем информацию о прилетах подтвердил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

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По информации нардепа Алексея Гончаренко, в Кременчуге было два прилета.

Официальной информации о разрушениях и возможных пострадавших пока нет.

Последствия прилета в Кременчуге

Последствия прилета в Кременчуге

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