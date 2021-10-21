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Главная » Украина » Политика
10:53 21 Октября 2021 Просмотров 21   КомментариевКомментарии

Украина договаривается с Великобританией о ракетах для своих кораблей и самолетов

На фоне опасений, что Россия может использовать газовый кризис для захвата украинских территорий, Лондон ведет переговоры с Киевом о продаже оружия.

Британия рассматривает возможности поставки Украине ракет Brimstone.

Об этом пишет The Times.

Ракеты Brimstone класса «земля-земля» разработаны британским подразделением международного консорциума MBDA. Их планируется установить на кораблях ВМС Украины, пишет газета.

Кроме того, стороны рассматривают возможность поставок ракет для установки на украинских самолетах.

На сегодняшний день цена базового варианта ракеты Brimstone авиационного размещения составляет не менее 130 тыс. долларов США.

Если стороны смогут договориться, это станет первой продажей Великобританией ракет Украине.

На прошлой неделе Власти писали, что посол Киева в Лондоне Вадим Пристайко сообщил, что британские власти поставят Украине ракетное вооружение и два тральщика.

Источник:
Тэги: Великобритания, ракеты, самолеты
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