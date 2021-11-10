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Главная » Украина » Общество
06:15 12 Ноября 2021 Просмотров 32   КомментариевКомментарии

Границы фактически нет: в МВД рассказали, как беженцы могут прорваться в Украину

Беженцы из Беларуси могут прорваться в Украину на десяти проблемных участках границы, но силовики готовы к такому сценарию.

Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский во время прямого эфира ток-шоу «Право на владу» на 1+1.

Глава МВД пожаловался, что нормальные границы между Украиной и Россией, и Украиной и Республикой Беларусь десятилетиями отсутствовали.

«Пограничники есть, граница обозначена, но самого сооружения границы нет. Это наша общая задача, задача этого правительства, президента, общества, потому что это строится за налоги граждан — в следующем году построить границу между Украиной и Россией, и Украиной и Республикой Беларусь. Речь идет о более, чем тысяче километров государственной границы», — сказал он.

Монастырский также отметил, что в тактическом плане определено примерно десять участков, где может происходить основной подход мигрантов к государственной границе Украины.

Там, по словам министра, пограничники будут усиливаться Национальной гвардией и полицией.

Кроме того, в этих областях планируют использовать подразделения территориальной обороны, а для этого хотят провести их учения.

“Кроме того, я дал поручение полиции поднять все общественные формирования по охране общественного порядка и государственной границы, которые имеются на этих территориях, которые имеют право на ношение травматического оружия — и у нас таких выдано более 200 тысяч. Должны быть соответствующие реестры. Эти люди должны быть созваны на обучение, которое в течение ближайшего месяца должно пройти у украинско-белорусской границы», — сказал глава МВД.

По предварительной информации, нацгвардейцев на госграницу отправили на «месяц, два, а то и больше».

Министр пояснил, что тактика защиты границы будет похожа на польскую. По информации разведки к тому или иному участку будут направляться мобильные группы, цель которых – не допустить прорыва границы.

Ранее Власти писали:

Украина усилила границу с Беларусью в местах возможного прорыва мигрантов техникой личным составом и спецсредствами.

Секретарь СНБО Данилов заверил, что в случае штурма границы Украины беженцами, которые скопились на территории Беларуси, ответ будет адекватным.

Источник:
Тэги: граница Украины, Денис Монастырский
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