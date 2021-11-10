Данилов озвучил план на случай штурма беженцами украинской границы

В случае штурма границы Украины беженцами, которые скопились на территории Беларуси, ответ будет адекватным.

Данилов раскрыл подробности заседания СНБО



Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге. Он рассказал, что о ситуации с мигрантами доложили президенту Владимиру Зеленскому 9 ноября, после консультаций с разведкой и силовиками.

Тогда глава государства и инициировал заседание СНБО.

«Вчера, 9 ноября, был доклад сделан президенту, и после этого президент принял решение именно сегодня провести заседание, этот вопрос был номером один, он был ключевым», — заявил Данилов.

По его словам, все соответствующие ведомства получили необходимые указания, которые в ближайшее время оформят в нормативно-правовые документы и «все будут обязательно их выполнять».

Данилов также сообщил, что на заседании проговаривали вопрос возможных попыток штурма украинской границы.

«Алгоритм действий будет адекватным в соответствии с нашим законодательством, сил и средств будет более чем достаточно», – сказал секретарь СНБО.

Когда его спросил, будут ли привлечены силы теробороны, Данилов заверил, что «все, что необходимо, будет привлечено».

Ранее Власти писали, что на экстренном заседании СНБО рассмотрели заявление социал-демократов Германии о переправке беженцев с польской границы в Украину, обсудили энергетический терроризм России и ввели персональные санкции против граждан РФ и Никарагуа.

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