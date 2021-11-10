Беженцы для депутатов Бундестага и санкции для граждан Никарагуа: итоги заседания СНБО

На экстренном заседании СНБО рассмотрели заявление социал-демократов Германии о переправке беженцев с польской границы в Украину, обсудили энергетический терроризм России и ввели персональные санкции против граждан РФ и Никарагуа.

Алексей Данилов рассказал об итогах заседания СНБО



Итоги заседания подвел на брифинге секретарь СНБО Алексей Данилов

В частности, он прокомментировал заявление социал-демократов Германии, которые предложили отправить мигрантов с польско-белорусской границы в Украину.

«У нас на СНБО рассматривался вопрос по отправке беженцев в Украину, о котором заявил депутат Бундестага. Пусть он себе домой по два-три человека берет. С какого перепуга мы должны их принимать? Германия отвечает за беженцев», – заявил секретарь СНБО.

Также на заседании обсудили энергетические вопросы. В частности, не исключили, что Россия прибегнет к энергетическому терроризму против Украины.

«В случае необходимости, если в дальнейшем будет продолжаться сложная ситуация, мы не исключаем использование РФ вопроса энергетического терроризма по отношению к нашей стране, будут приняты соответствующие решения. Очень быстро, жестко и в соответствии с интересами нашей страны», — сказал Данилов.

Также на СНБО ввели персональные санкции к четырем гражданам Никарагуа и еще четырем гражданам РФ, которые открыли представительство Никарагуа в Крыму.

Кроме того, принято решение о санкциях против трех самолетов, которые на сегодня эксплуатируются в США. Секретарь СНБО добавил, что самолет нардепа Виктора Медведчука с первого дня санкций находится в аэропорту и никуда не вылетал.

Кроме того, Данилов заявил, что СНБО не обсуждал вопрос Telegram-каналов, которые критикуют президента.

Ранее Власти писали, что заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду будет посвящено ситуации, которая сложилась на границе с Беларусью.

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