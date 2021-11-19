Знаменитый американский актер Шон Пенн приехал к украинскими военным на Донбасс за «секретными материалами». Фото
Пенн планирует снять документальный фильм об Украине, но пока это происходит «в засекреченном режиме».
Американский актер и режиссер Шон Пенн приехал в Украину и встретился с украинскими военными на подконтрольной им территории Донбасса. Об Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.
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По данным штаба ООС, Пенн планирует снять документальный фильм об Украине ― «рассказать широкой общественности о событиях», которые сейчас происходят в нашей стране. Сам режиссер пока официально не объявлял о планах снять фильм об Украине, отмечает украинская служба «Би-би-си».
«Увидеть своими глазами последствия российской агрессии Шон Пенн смог, посетив один из населенных пунктов Приазовья, который больше всего почувствовал на себе всю силу „братской“ любви сторонников кремлевской экспансии», ― говорится в сообщении штаба ООС. Шон Пенн вместе с военными прошелся по улицам разрушенного во время боев села Широкино, побывал на боевых постах и в окопах. Для актера также провели брифинг, на котором рассказали об особенностях службы и ситуации в регионе.
Также ТСН сообщали, что съемки документального фильма Шона Пенна проходят «в засекреченном режиме»: съемочной группе запрещено рассказывать какие-либо подробности, а людей, с которыми актер записал интервью на месте гибели «Небесной сотни» ― участников Евромайдана в декабре 2013 ― феврале 2014 года ― якобы попросили соблюдать конфиденциальность.
Шон Пенн также планирует посетить Мариуполь.
Ранее Власти сообщали, что 19 ноября на Донбассе погиб украинский военный.
А так же, что фильм «Харви Милк» о бывшем военном и политике-гее с блестящей игрой Шона Пенна в главной роли, многим был воспринят положительно, в чем немаловажную заслугу сыграла работа знаменитого актера.