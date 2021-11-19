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Главная » Украина » Донбасс
21:01 19 Ноября 2021 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Знаменитый американский актер Шон Пенн приехал к украинскими военным на Донбасс за «секретными материалами». Фото

Пенн планирует снять документальный фильм об Украине, но пока это происходит «в засекреченном режиме».

Фото: пресс-служба штаба операции Объединенных сил

Американский актер и режиссер Шон Пенн приехал в Украину и встретился с украинскими военными на подконтрольной им территории Донбасса. Об Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.

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По данным штаба ООС, Пенн планирует снять документальный фильм об Украине ― «рассказать широкой общественности о событиях», которые сейчас происходят в нашей стране. Сам режиссер пока официально не объявлял о планах снять фильм об Украине, отмечает украинская служба «Би-би-си».

«Увидеть своими глазами последствия российской агрессии Шон Пенн смог, посетив один из населенных пунктов Приазовья, который больше всего почувствовал на себе всю силу „братской“ любви сторонников кремлевской экспансии», ― говорится в сообщении штаба ООС. Шон Пенн вместе с военными прошелся по улицам разрушенного во время боев села Широкино, побывал на боевых постах и в окопах. Для актера также провели брифинг, на котором рассказали об особенностях службы и ситуации в регионе.

Фото: пресс-служба штаба операции Объединенных сил

Также  ТСН сообщали, что съемки документального фильма Шона Пенна проходят «в засекреченном режиме»: съемочной группе запрещено рассказывать какие-либо подробности, а людей, с которыми актер записал интервью на месте гибели «Небесной сотни» ― участников Евромайдана в декабре 2013 ― феврале 2014 года ― якобы попросили соблюдать конфиденциальность.

Шон Пенн также планирует посетить Мариуполь.

Фото: пресс-служба штаба операции Объединенных сил

Фото: пресс-служба штаба операции Объединенных сил

Ранее Власти сообщали, что 19 ноября на Донбассе погиб украинский военный.

А так же, что фильм «Харви Милк» о бывшем военном и  политике-гее с блестящей игрой Шона Пенна в главной роли, многим был воспринят положительно, в  чем немаловажную заслугу  сыграла работа знаменитого актера.

Немного об авторе
Анастасия Гузенко:Начинающий журналист с большими амбициями. Разбираюсь во всех актуальных трендах Тик-Тока, узнаю по фото любую инста-селебрити. Здоровый образ жизни, созерцание и создание контента - это все про меня.
Тэги: Шон Пенн, фильм об Украине, фильм о войне на Донбассе
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