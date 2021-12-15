Зеленский попросил Макрона и Шольца сообщить Путину, что он хочет встретиться

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности использовать любые форматы переговоров, чтобы прекратить войну на Донбассе, и желании встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Зеленский встретился в Брюсселе с Макроном и Шольцем



Как сообщила пресс-служба главы государства, тему международного посредничества для мирного урегулирования Зеленский активно обсуждал в Брюсселе на полях шестого саммита Восточного партнерства.

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Президент подтвердил готовность Украины к продолжению работы в Нормандском формате, и добавил, что переговоры могут проходить в нескольких форматах. Это он обсуждал на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Мы разговаривали втроем – три страны Нормандского формата. Говорили о конкретных деталях, шагах по встрече в Нормандском формате. В целом есть общая позиция, рассматриваем возможность этой очень важной встречи», – сказал Зеленский.

Он также подчеркнул важность такой встречи в контексте ситуации безопасности в нашем государстве.

По его словам, украинская сторона хочет урегулировать вопрос о возвращении в режим полного прекращения огня, освобождении удерживаемых лиц и открытии двух КПВВ на линии разграничения.

«Именно это должны донести лидеры Нормандского формата в Российскую Федерацию, и результатом этого должна быть встреча в Нормандском формате. Если Россия действительно заинтересована в урегулировании этого вопроса», – подчеркнул глава государства.

Кроме того, во время встречи с Шольцем Зеленский поднял тему “Северного потока – 2” и отметил, что его можно использовать как инструмент, чтобы добиться встречи с Путиным.

Как сообщали Власти, президент Владимир Зеленский провел первую встречу с новым канцлером Германии Олафом Шольцом, на которой обсудил с ним возможное членство Украины в НАТО.

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Тэги: Владимир Путин, нормандский формат, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Владимир Зеленсккий