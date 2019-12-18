В аэропорту Домодедово задержали 40 граждан Израиля

Их поместили в особую зону, паспорта забрали. Среди задержанных есть семьи с детьми, которые приехали в Россию на каникулы.

В московском аэропорту Домодедово задержали около 40 граждан Израиля, которые прилетели в Домодедово утром 18 декабря, передает «Интерфакс» со ссылкой на посольство Израиля в Москве. Причина задержания неизвестна.

Их поместили в особую зону, паспорта забрали. По данным «Вести Израиль», среди задержанных есть семьи с детьми, которые приехали в Россию на каникулы.

Израильское издание Ynet пишет, что речь идет о 46 задержанных израильтянах, у них сняли отпечатки пальцев и допрашивали, это продлилось около четырех часов. Среди них, как пишет EurAsia Daily, был корреспондент Ynet, которого отправили в командировку в Москву для работы на апелляции на приговор израильтянке Нааме Иссахар, которую осудили на семь с половиной лет за контрабанду наркотиков — в ее багаже нашли несколько граммов гашиша, при этом она летела через Москву транзитом из Индии в Израиль и у нее было доступа к чемодану.

Также Ynet пишет, что с начала декабря Россия отказала во въезде 29 гражданам Израиля, в том числе высокопоставленным бизнесменам, еще 11 были высланы из России из-за отсутствия необходимых документов, хотя между Россией и Израилем действует безвизовый режим.

Тэги: домодедово, Нарктотики, Жители Израиля