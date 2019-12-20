Швейцарец хотел изнасиловать и убить Грету Тунберг

Стокгольмский окружной суд приговорил его к условному сроку и 200 часам общественных работ.

40-летний мужчина угрожал не только изнасилованием, но и убийством в адрес Греты Тунберг и ее матери, пишет Aftonbladet.

В анонимных письмах мужчина писал, что убьет мать активистки, если Грета публично не объявит, что авиаперелеты не влияют на изменение климата.

Почему Грета не летает на самолете

Грета принципиально не пользуется самолетами, чтобы не загрязнять атмосферу выбросами углекислого газа. На выступление, участие в экоакции в Нью-Йорк и Мадрид Грета направлялась три недели на яхте с солнечными батареями, чтобы не пользоваться самолетом.