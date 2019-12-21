В США завершился неудачей первый запуск космического корабля Boeing Starliner

Тестовый старт с космодрома на мысе Канаверал к Международной космической станции проходил без экипажа.

После успешного запуска ракеты-носителя возникла нештатная ситуация – корабль не вышел на заданную орбиту, поскольку не произошло включения двигателя, необходимого для его сближения с МКС.

Сейчас Starliner находится на незапланированной, но устойчивой орбите, сообщили в NASA. Через 48 часов он должен приземлиться на территории полигона в штате Нью-Мексико

Boeing Starliner – один из двух американских пилотируемых космических кораблей, разрабатываемых по программе Commercial Crew Program наряду с SpaceX Crew Dragon. Цель программы – создать замену Space Shuttle (которые не используются с 2011 года) и российским кораблям «Союз».

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