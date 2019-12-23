Китай сообщил, от чего отказался в торговой войне с США
Пекин с 1 января снижает таможенные пошлины на американские продукты питания, медикаменты, а также древесину и бумажную продукцию.
Китай с 1 января 2020 года снижает таможенные пошлины на 850 наименований товаров из США.
Как сообщается Пекин пошел на уступки в торговой войне на фоне договоренностей о первой части торговой сделки. В общей сложности меры коснутся 850 наименований, большая часть из которых – продовольственные товары. Среди них — свинина, говяжий и бараний жир, замороженная рыба, морепродукты, сыр, орехи, замороженное авокадо. Также понизятся пошлины или будет пересмотрена политика в отношении медикаментов, некоторых видов древесины и бумажной продукции.
Пекин полностью обнулит тариф на алкалоиды, использующиеся при лечении астмы, и сырье, которое необходимо для производства лекарств против диабета.
Для развития новых технологий станут дешевле поставки феррониобия, многокомпонентных интегральных микросхем, сырья для пленки, компонентов для автоматических коробок передач.
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