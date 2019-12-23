Убийцу ветерана АТО приговорили к 13 годам тюрьмы

Мужчина убил ветерана АТО прямо на глазах у его родных путем нанесения ножевых ранений в грудь.

Суд объявил обвинительный приговор 58-летнему мужчине, признал его виновным в умышленном убийстве ветерана АТО, сообщается в понедельник в Facebook прокуратуры города Киев.

Убийство произошло летом в 2017 году на ул. Ярославов Вал неподалеку станции метро Золотые ворота. Пьяный мужчина нанес пострадавшему смертельные ножевые ранения в грудь. Трагедия произошла на глазах сына и жены погибшего.

После убийства злоумышленник пытался скрыться с места происшествия и уничтожить вещественные доказательства.

В дебатах прокурор просил для обвиняемого 13 лет лишения свободы. Подсудимой себя виновным не признал и просил его оправдать.

По результатам судебного заседания Шевченковский райсуд столицы признал мужчину виновным по статье об умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы.

Тэги: суд, убийство, приговор, ветеран, АТО