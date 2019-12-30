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09:25 30 Декабря 2019 Просмотров 379   КомментариевКомментарии

Премьер Польши заявил, что Путин сознательно пытается оболгать его страну

Премьер Польши Матеуш Моравецкий выступил с жестким заявлением в адрес президента России Владимира Путина из-за искажения им истории Второй мировой войны.

19 декабря Путин во время пресс-конференции заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а «ввел свои войска в страну, которая была дезинтегрированная, а власть уже не контролировала ситуацию». Также Путин выразил мнение, что Польша сама была агрессором, когда осенью 1938 года захватила часть Чехословакии.

По мнению Моравецкого, эти слова Путина связаны с рядом серьезных поражений России на международной арене.

«Президент Путин неоднократно пытался оболгать Польшу. Он всегда делал это сознательно. Обычно так происходит, когда власти в Москве чувствуют международное давление, связанное с ее действиями… В последние недели Россия потерпела ряд серьезных поражений: провалом закончилась попытка полностью подчинить себе Беларусь, Европейский союз в очередной раз продлил санкции за незаконную аннексию Крыма, а переговоры в т.н. нормандском формате не только не привели к отмене санкций, но и прошли на фоне очередного обострения – на этот раз с американской стороны – которое значительно затруднит реализацию проекта «Северный поток-2». Одновременно российские спортсмены были отстранены от участия в соревнованиях на четыре года за применение допинга», – говорится в заявлении Моравецкого.

По его мнению, слова Путина являются попыткой скрыть существующие проблемы в России.

«Нельзя путать палачей и жертв, виновных в жестоких преступлениях и ни в чем не повинное мирное население и захваченные государства. Во имя памяти о жертвах и во имя общего прошлого мы должны вместе защищать правду», – говорится в заявлении.

Моравецкий заявил, что СССР в начале Второй мировой войны был агрессором, а Сталин – союзником Гитлера.

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Тэги: Путин, Польша, история, Вторая мировая война

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