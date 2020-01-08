Пенсионерка приняла снаряд времен Первой мировой войны за вазу и поставила в гостиной
Во время уборки в сарае жительница немецкого Зондерсхаузена обнаружила металлический предмет, почистила его и поставила в качестве украшения в своей гостиной.
Предполагая, что это была ваза, 79-летняя женщина почистила его и поставила в качестве украшения в своей гостиной, пишет Bild.
Когда она захотела показать «вазу» соседу, тот сообщил в полицию.
Оказалось, это был снаряд времен Первой мировой войны калибра 57 мм.
Служба спасения прибыла и вывезла снаряд, которому уже более ста лет.
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