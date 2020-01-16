Украина отказалась от строительства газопровода в Польшу
Оператор ГТС Украины считает не выгодным строительства нового газопровода и отказывается от такой идеи предшественников.
Украина не будет строить новый газопровод в Польшу, проект которого обнародовали при предыдущей власти. Об этом сообщил гендиректор компания Оператор ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.
По его словам, у Украины уже есть два соединения с ГТС Польши: Дроздовичи и Германовичи.
«Недавно мы провели реконструкцию и готовы с нашей стороны принимать в украинскую систему до 6,6 млрд куб. м газа в год. Вопрос только в наличии нужного объема газа и давления с польской стороны. Отмечу, 6,6 млрд куб. м это даже больше текущей мощности терминала СПГ в Свиноустье (5 млрд куб. м). При суммарной потребности в импорте в 8-9 млрд куб. м текущие мощности покрывают до 80% суммарного импорта», – написал Макогон.
Он добавил, что после подписания соглашения об интерконнекте с польским оператором стала возможность виртуального импорта.
«Это значит, что мы можем импортировать весь объем, который идет через Украину в Польшу. Сегодня через нас в Польщу идет 9 млн куб. м в сутки, следовательно эти же 9 млн куб. м могут быть импортированы через механизм виртуального реверса. А это 3,2 млрд куб. м в год», – отметил Макогон.
«Следовательно, есть ли смысл строить за 200 млн долларов ещё один газопровод мощностью 5-8 млрд куб. м в год, если и текущие доступные стоят невостребованными? У нас уже много примеров «инвестирования» в «нужные» проекты: трубопровод в Устилуг, нефтепровод Одесса-Броды», – добавил он.
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