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Главная » Украина » Экономика
12:35 01 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кабмин выставил “на продажу” Хортицу, аэропорт «Запорожье» и «Облэнерго»

В Инвестиционный атлас включили объекты, которые, по мнению правительства, должны привлечь инвесторов. “С молотка” собрались пустить даже жемчужину страны – Хортицу.

Кабинет министров опубликовал Инвестиционный атлас Украины. В нем – десятки предприятий: аэропорты и морские порты, облэнерго, дороги, заводы, Чернобыль и … Национальный заповедник Хортица. Очевидно, все это выставлено «на продажу» потенциальным инвесторам.

Список внушительный, такое впечатление, что в атлас включили все, что еще не успели продать\раздать. Первым в презентации идет … Чернобыль, а последними – недра. С пояснением, что «Украина создает комфортные условия для привлечения иностранных инвестиций в их разведку и производство». Как вам такой ход? Создается впечатление, что собрались продать не только землю, но и все, что находится на ней и под ней!

Выставлена Хортица, с подписью «Цель проекта – превратить самый большой остров с историческим фоном в международный туристический центр». Вот только как быть с тем, что по закону строить на территории заповедника нельзя?

Но самое возмутительное, что в Инвестиционном атласе указан аэропорт «Запорожье»! Он принадлежит городу, а не государству, и распоряжаться им Кабмин не имеет права. Это подтвердил и министр Криклий, который сказал, что правительство не имеет права навязывать Запорожью свою политику относительно концессии аэропорта. А сегодня на презентации снова объявил аэропорт в списке объектов, представленных к концессии!

Такое двуличие вызывает справедливое негодование у запорожцев, которые не намерены отдавать аэропорт, в котором за НАШИ деньги построен новый терминал.

И это еще не все. В атласе указан ряд облэнерго, в том числе, и «Запорожьеоблэнерго». 60,2% акций принадлежит государству, 12,3% кипрской Bikontia Enterprises Limited, которая подконтрольна Константину Григоришину и Игорю Коломойскому и 16,52% кипрской же Lex Perfecta Limited (Кипр) Игоря Суркиса. То есть, они могут «выкупить» оставшуюся часть и стать полными владельцами стратегически важного предприятия, обеспечивающего электроэнергией всю область! И будут вести свою политику, как им заблагорассудится – повышая тарифы в 3, 5, 10 раз. И нам придется платить.

Резюмируя Инвестатлас страны, хочется отметить, что в нем указаны не только государственные объекты, как Хортица, а и муниципальные, как аэропорт «Запорожье». То есть, правительство собирается «продать дяде» не только свои «вещи», но и чужие. Можете ли вы продать\сдать в аренду свою квартиру? Безусловно, да. А продать квартиру соседа? При определенной ловкости тоже можете, но Закон Украины будет трактовать данный акт как мошенничество или рейдерство. А это уголовно наказуемые преступления.

Запорожцы не собираются разрешать «соседу» продавать НАШ аэропорт. Так что давление на громаду, мэра, депутатов будет усиливаться. И если после выборов в горсовет зайдет провластное большинство, то город аэропорт потеряет однозначно.

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Тэги: Кабмин

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