Заробитчане перевели в Украину за год почти 13 млрд долларов

Из данных на официальном сайте НБУ следует, что совокупный объем денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину увеличился в годовом измерении на 12% и по итогам 2019 года составил 12,878 млрд долларов.

По итогам 2018 года объем денежных переводов составил 11,478 млрд долларов. Это на 26% больше, чем было в 2017 году, когда сумма была равна 9,11 млрд долларов.

Еще в начале 2019 года в Нацбанке ожидали, что к концу года эта сумма достигнет 12,2 млрд долларов.

То есть, фактический результат превысил прогнозный показатель.

Начиная с 2016 года, ежегодный объем притока денег в страну из внешних источников превышает 10% ВВП. В частности, пятый год подряд растет объем средств, поступающих в Украину из Польши.

Кроме того, украинцы стали получать больше средств из США. В декабре 2019 года стало известно, что около 17% всех денежных переводов ПриватБанка, или 141 млн долларов, поступило в Украину из Америки. Таким образом, за год доля Америки в рейтинге крупнейших доноров Украины выросла на 3%, и США заняли в этом списке первое место.

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