Цена на баррель нефти опустилась ниже $54

Стоимость нефти марки Brent продолжает снижаться.

Сегодня, во вторник, 4 февраля цена за баррель нефти марки Brent упала до 53,98 долларов за баррель.

Всего, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года упала на 4,9% в ходе торгов на лондонской бирже ICE утром 4 февраля.

В последний раз цена цена Brent падала до такого же уровня 3 января прошлого года.

Сообщается, что на нефтяные котировки влияет распространение нового типа коронавируса в Китае.

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