Цена на баррель нефти опустилась ниже $54
Стоимость нефти марки Brent продолжает снижаться.
Сегодня, во вторник, 4 февраля цена за баррель нефти марки Brent упала до 53,98 долларов за баррель.
Всего, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2020 года упала на 4,9% в ходе торгов на лондонской бирже ICE утром 4 февраля.
В последний раз цена цена Brent падала до такого же уровня 3 января прошлого года.
Сообщается, что на нефтяные котировки влияет распространение нового типа коронавируса в Китае.
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