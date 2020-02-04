Стали известны подробности резонансного убийства в Киеве

В деле об убийстве пластического хирурга Андрей Сотника обнаружился свидетель.

Андрей Сотник был застрелен вечером 2 февраля около своего дома. По данным телевизионных новостийщиков, некий свидетель утверждает, что незадолго до убийства видел двух мужчин, которые кого-то поджидали около дома.

Ранее сообщалось, что полиция засекретила версии убийства. Но предположительно причиной могло стать ограбление.

Месть за неудачную операцию рассматривается как наименее вероятная версия. По данным коллег, убитый проводил реконструктивные операции, в основном занимался инъекциями, косметическими процедурами.

Тэги: убийство