Украину накрыл циклон Petra
Украинцев предупреждают о сильных осадках, ветре и понижении температуры.
5 февраля в Украину пришел циклон Petra. С собой он принес непогоду – во многоих частях Украины сейчас дожди или метели, которые сопровождаются сильным ветром.
Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко:
«Метеорологических явлений будет – с головой. Сильный снег, дождь (зависит от температуры воздуха), сильный ветер, налипание мокрого снега, метели, гололед … серьезные циклонические события развернутся в центральных областях на востоке и юге Украины, в Прикарпатье, Закарпатье и, собственно, в Карпатах», – отметила синоптик.
Синоптик также пообещала украинцам похолодание и снижение температуры на территории почти всей страны:
«До конца недели похолодание в Украине усилится, нас ждут даже до -10 градусов и ниже», – добавила она.
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По данным метеорологов, непогода продолжится в ближайшие дни.
Коммунальщики ликвидируют последствия непогоды. Одесситов просят быть осторожными, поскольку ветреная погода сохраняется.
Циклон Бульбуль должен ударить по Бангладеш и восточной Индии в субботу вечером, сообщает CNN со ссылкой на министра по катастрофам страны.