Украину накрыл циклон Petra

Украинцев предупреждают о сильных осадках, ветре и понижении температуры.

5 февраля в Украину пришел циклон Petra. С собой он принес непогоду – во многоих частях Украины сейчас дожди или метели, которые сопровождаются сильным ветром.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко:

«Метеорологических явлений будет – с головой. Сильный снег, дождь (зависит от температуры воздуха), сильный ветер, налипание мокрого снега, метели, гололед … серьезные циклонические события развернутся в центральных областях на востоке и юге Украины, в Прикарпатье, Закарпатье и, собственно, в Карпатах», – отметила синоптик.

Синоптик также пообещала украинцам похолодание и снижение температуры на территории почти всей страны:

«До конца недели похолодание в Украине усилится, нас ждут даже до -10 градусов и ниже», – добавила она.

Тэги: метель, непогода, циклон, ветер, petra