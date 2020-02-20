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21:04 20 Февраля 2020 Просмотров 13   КомментариевКомментарии

Разбойники отобрали у таксиста автомобиль, но далеко уехать не смогли

Львиную часть срока они отсидели по «закону Савченко».

В Купянске Харьковской области суд приговорил к семи годам и семи месяцам тюрьмы каждого двух разбойников, которые еще в апреле 2016 года завладели им у местного частника-таксиста.

Подсев к «бомбиле», злоумышленники попросили остановиться его в глухом месте, а затем, угрожая ножом, выволокли из машины, избили, связали скотчем и заклеили рот. Потерпевший с трудом освободился, и сообщил о произошедшем в полицию. Уже в течение ближайшего часа преступники-неудачники были задержаны.

Несмотря на строгое на первый взгляд наказание, в тюрьме преступником осталось отбыть менее года – время, проведенное в СИЗО до приговора, засчитано им по «закону Савченко», то есть, день пребывания в следственном изоляторе приравнивается к двум дням тюрьмы.

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Тэги: Харьковская область, такси, нож, разбой

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