В США ужесточили правила выдачи Green Card

США с 24 февраля ужесточают правила выдачи визы Green Card для тех иммигрантов, которые потенциально могут зависеть от государственных пособий.

Об этом сообщили в Белом доме.

На прошлой неделе Верховный суд отменил последний оставшийся судебный запрет на введение новых правил получения визы.

Как отметили в Белом доме, «новые правила восстановят основополагающий правовой принцип, согласно которому новые члены общества должны быть финансово самостоятельными и не зависеть от щедрости налогоплательщиков США».

Также в Белом доме считают, что это правило «защитит трудолюбивых американских налогоплательщиков, и направит программы социального обеспечения для действительно нуждающихся американцев, а также сократит дефицит федерального бюджета».

В соответствии с новой иммиграционной политикой, в получении Green Card могут отказать тем иммигрантам, которые, как предполагается, будут пользоваться льготным медстрахованием Medicaid, талонами на питание и льготами при покупке жилья.

Также сложнее будет получить разрешение на постоянное жительство людям с серьезными заболеваниями. По мнению американских властей, такие люди не смогут обеспечивать себя, посещать школу или работу.

То же самое будет и в случае, если у такого человека нет достаточных средств для оплаты лечения подобного заболевания. Отрицательными характеристиками станут также отсутствие частной медицинской страховки и недостаточный уровень владения английским языком.

Теперь потенциальные иммигранты, чтобы получить Green Card, должны будут доказать, что не станут бременем для государства.

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