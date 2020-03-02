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Главная » Украина » Политика
10:37 02 Марта 2020 Просмотров 39   КомментариевКомментарии

Гончарук и Ермак провели встречу в киевском ресторане

Гончарук и Ермак провели встречу вечером в индийском ресторане «Сутра» в Киеве.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава Офиса президента Андрей Ермак вечером, 1 марта, встретились в киевском ресторане «Сутра». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Кристофера Миллера в Twitter.

Журналист сообщил, что стал свидетелем встречи Гончарука и Ермака в индийском ресторане «Сутра» в Киеве.

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Тэги: Гончарук

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