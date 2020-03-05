Из-за коронавируса изолировали еще один круизный лайнер

У берегов Калифорнии из-за коронавируса изолировали круизный лайнер Grand Princess.

На борту лайнера находятся около 3000 человек, а рейс он должен был щакончить еще в субботу в Гавайах. Однако команде приказали срочно вернутся в Сан Франциско – порт отправления. Все из-за того, что у двух бывших пассажиров, которые находились на судне с 11 по 21 февраля во время круиза в Мексику, обнаружили коронавирус. Более того, один из зараженных, 71-летний житель пригорода Сакраменто, скончался.

Основная группа риска – это 62 пассажира, которые были на борту во время февральской поездки в Мексику. Власти считают, что они могли подвергнуться воздействию вируса и распространить недуг среди других людей. Сейчас у 20 человек на борту есть симптомы гриппа.

На судно планируют доставить не менее 200 тестов на коронавирус, чтобы проверить людей, которые могли контактировать с зараженными, и тех, кто чувствует недомогание.

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