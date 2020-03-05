Опаздывая на работу, харьковчанин с ножом угнал машину и разбил ее

Из ряда вон выходящий случай произошел на оживленной дороге.

В Харькове к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен ранее не судимый местный житель, который совершил вооруженный угон чужой «десятки».

10-го июля прошлого года в одном из спальных районов Харькова к владельцу ВАЗ-2110 подошел незнакомый мужчина, который попросил подвезти его в другой район города – якобы, он проспал на работу и очень спешил. Автомобилист согласился помочь незнакомцу, и поплатился за это – в центре города пассажир приставил к горлу мужчины нож, и потребовал выйти из автомобиля. Опасаясь, что незнакомец его убьет, водитель остановил авто и вышел.

Голосуя на оживленной проезжей части, потерпевший остановил другого участника дорожного движения, и начал преследование собственного автомобиля, за рулем которого угонщик вытворял опасные маневры. В итоге, врезавшись в три машины, «десятка» влетела в столб. Угонщик оказался зажат между сидением и рулем, и находился без сознания до прибытия экстренных служб.

Следователям подозреваемый сообщил, что утро не задалось – он поссорился с женой и опоздал на работу, а потому совершил необдуманный проступок. Суд эта история не смягчила.

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