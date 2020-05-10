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11:54 10 Мая 2020 Просмотров 449   КомментариевКомментарии

Эфиопские военные сбили самолет с гуманитарной помощью для больных коронавирусом

Военные признали, что по ошибке сбили над Сомали гражданский самолет, заподозрив, что он пытается атаковать военную базу.

Крушение произошло 4 мая на юге Сомали в районе, который находится в зоне ответственности Эфиопии. Погибли, по разным данным, от пяти до семи человек.

В письме командующего сектором III миротворческой миссии Африканского союза в Сомали (Amisom) говорится, что самолет приближался к расположению эфиопских войск и не следовал установленному протоколу полета, связи с ним не было.

Согласно заявлению, самолет «демонстрировал подозрительное поведение», пролетая над военной базой, поэтому по нему выпустили управляемую ракету. Эфиопское командование подчеркнуло, что имевшие отношение к инциденту войска не входят в состав Amisom.

Расследованием обстоятельств катастрофы занимаются группы из Эфиопии, Кении и Сомали. Сбитый самолет принадлежал авиакомпании African Airways и был зарегистрирован в Кении. Он перевозил гуманитарную помощь для жителей западных районов Сомали из столицы страны Могадишо в город Берделе.

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Тэги: самолет, Эфиопия, гуманитарная помощь

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