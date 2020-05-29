Харви Вайнштейна обвинили в изнасиловании еще четырех женщин

Одной из жертв на момент, когда произошло преступление, было 17 лет. Имена жертв не раскрываются.

Харви Вайнштейну, в настоящее время отбывающему тюремное заключение за изнасилование, в четверг предъявили новый иск, в котором утверждается, что он изнасиловал еще четырех женщин, одной из которых в то время было всего 17 лет.

Судебный иск все четыре жертвы совместно подали в суд Нью-Йорка, сообщает BBC.

43-летняя женщина из Теннесси утверждает, что в 1994 году, когда ей было 17 лет, Вайнштейн «изнасиловал ее» в своем гостиничном номере. Она заявляет, что Вайнштейн потребовал, чтобы она занялась с ним оральным сексом.

70-летняя женщина из Эквадора утверждает, что в 1984 году, когда ей было 34 года, Вайнштейн домогался ее в своем гостиничном номере в Каннах. Тогда она хотела начать карьеру режиссера документального кино.

38-летняя женщина сказала, что встретила Вайнштейна на Манхэттене в 2008 году, и он предложил «помочь поднять ее карьеру на новый уровень». Через несколько дней он изнасиловал ее в своей квартире в Сохо.

35-летняя женщина из Венгрии утверждает, что в 2013 году, когда ей было 26 лет, она встретила Вайнштейна на кинофестивале в Венеции. Несколько месяцев спустя он якобы заставил ее заняться с ним оральным сексом, когда она встретила его в гостиничном номере.

По словам жертв, после изнасилования продюсер запугивал их, обещал лишить возможности строить карьеру в кино, а также угрожал нанести физический вред им или членам их семей.

В настоящее время 67-летний Вайнштейн отбывает 23-летнее тюремное заключение за преступления сексуального характера.

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