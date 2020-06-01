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Главная » Мир » Общество
17:15 01 Июня 2020 Просмотров 752   КомментариевКомментарии

У детей экс-министра нацбезопасности Азербайджана нашли недвижимости на $111 000 000

Дети бывшего министра национальной безопасности Азербайджана Эльдара Махмудова владеют активами и элитной недвижимостью в Великобритании, Испании, Люксембурге, Литве и Кипре на сумму более $111 млн.

Об этом говорится в расследовании OCCRP, Finance Uncovered и Transparency International.

Журналисты проанализировали данные из клиентской базы Cayman National Bank, которую взломали в ноябре 2019 года, и обнаружили среди клиентов Эльдара Махмудова.

Согласно этим данным, недвижимость и активы общей суммой в $111 млн зарегистрированы на сына и дочь бывшего министра: Анара и Наргиз Махмудовых. В том числе, в их собственности находится поместье 17 века в Испании стоимостью 15 млн евро, элитная недвижимость в Лондоне, в том числе таунхаус за 17,5 млн фунтов, а также бизнес в Литве и Азербайджане.

Как заявил юрист семьи, что деньги, на которые была куплена недвижимость и основан бизнес, им достались от предка по имени Аслан Ашуров, который жил еще в XIX веке, а часть из средств — семейные накопления. Однако в родословной семьи такого родственника журналистам отыскать не удалось. Им также не удалось найти подтверждения состоятельности Махмудова до его вступления в должность в 1990-х.

В официальной биографии экс-министра говорится, что он был родом из крестьянской семьи. В 1990-х в банковских декларациях Махмудов указывал, что эти деньги он заработал сам.

Еще в 2016 году специалисты поставили под сомнение законность определенных транзакций. Также поднимался вопрос о компаниях, связанных с Britannia Group Ltd, принадлежащей Махмудовым. Неизвестно, было ли в связи с этим проведено какое-либо расследование.

В 1980—1990 годах Эльдар Махмудов работал в Министерстве внутренних дел в отделе по борьбе с организованной преступностью Азербайджана. В том числе в подразделениях по борьбе с наркотиками и экономическими преступлениями. В 2004 году он стал главой Министерства национальной безопасности.

В 2015 году президент Азербайджана Ильхам Алиев отправил его в отставку. По одной из версий, Махмудова уволили из-за того, что он возглавлял преступную группу, состоявшую из нескольких сотрудников МНБ, которая занималась шантажом и рэкетом предпринимателей, которые совершили преступления. По некоторым данным, они получили с предпринимателей миллионы манатов.

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Тэги: скандал, Азербайджан, эльдар махмудов

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