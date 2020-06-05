Ex Limited – фактор риска

Самое распространенное заблуждение о финансовых пирамидах: люди несут туда деньги потому, что не ждут обмана.

Самое распространенное заблуждение о финансовых пирамидах: люди несут туда деньги потому, что не ждут обмана. Верят в добросовестность компании, пусть и обещающей неправдоподобно высокие дивиденды, но мало ли… Вдруг ребята нашли золотую жилу?

На самом деле многие инвесторы прекрасно видят, что перед ними пирамида, но надеются успеть получить выплаты до того, как все рухнет.

До недавнего времени эта стратегия вполне работала. Но теперь на рынке появился новый вид пирамид. Их создатели особо и не скрывают, что это пирамида, понимая, что желающих заработать быстро и много это только привлечет. Но исчезают с деньгами эти компании куда быстрее.

Рассмотрим подробнее, как это выглядит, на примере Ex Limited – крайне подозрительной компании, предлагающей «высокодоходные инвестиции».

С места в карьер

Ex Limited появилась онлайн совсем недавно: первое упоминание в интернете от 25 марта 2020 года. До этого ни о самой компании, ни о ее проектах никто ничего не слышал. Удивительная скромность при якобы 20-летнем успешнем опыте работы на мировом финансовом рынке, которым Ex Limited хвастает у себя на сайте.

Вслед за первым упоминанием сплошной полосой идут хвалебные отзывы на сайтах об инвестициях, написанные по единому шаблону. На рекламу явно не пожалели денег, а вот ее качеством решили не заморачиваться: зачем, если можно разбросать одну и ту же незамысловатую приманку повсюду, кто-то да клюнет.

Серьезные игроки, работающие на перспективу, такую стратегию продвижения не используют: она для тех, кто заходит на рынок урвать по-быстрому и исчезнуть навсегда.

«Уникальный» движок

Компания уверяет, что ее сайт https://excogroup.com/ создан на уникальном движке собственной разработки. Но это утверждение не выдерживает простейшей проверки. Открыв код сайта, вы увидите CMS H-script, печально известный тем, что на нем собирают свои сайты практически все клоны МММ. Эта платформа позволяет принимать платежи в любой валюте через любые системы, создавать инвестиционные планы, настраивать реферальную систему и… менять сам сайт полностью и очень быстро, буквально за 1-2 дня.

Представьте, что вы – добросовестная компания, стремящаяся зарекомендовать себя на рынке. Станете собирать свой сайт на движке, который прочно ассоциируется с мошенниками, и отрицать, что его используете, хотя эта ложь проверяется элементарно? А Ex Limited не постеснялась ни того, ни другого.

Еще больше вопросов

И, раз уж мы заговорили о сайте, – почему домен не соответствует названию компании? Почему он намного старше сайта, созданного, по-видимому, осенью 2019 года? Почему зашифрованы данные о владельце домена?

Еще более подозрительно выглядит пустой раздел «Контакты». Если вы рассчитывали найти там физический адрес Ex Limited, то зря – на странице нет ничего, кроме формы обратной связи.

Для связи компания предлагает только Viber-канал аккаунта, который официально даже не связан с Ex Limited. В случае наплыва вкладчиков со справедливыми претензиями его легко будет просто удалить.

Но самое удивительное – компания обещает выплаты по депозитам вручную в течение 48 часов! Минимальный депозит – 50 долларов, ежедневная прибыль по нему составит 10 центов. Сколько нужно людей, чтобы каждый день рассылать эти крохотные суммы на тысячи аккаунтов?

Реакция рынка

А что же общественность? Неужели настолько откровенный скам прошел незамеченным? Конечно же, нет. На первой же странице поисковика можно увидеть критические отзывы и разоблачения многочисленных несостыковок в «легенде» Ex Limited. Вкладчики пишут о задержке по выплатам: это тревожный сигнал, означающий, что компания уже перешла «красную черту» и готовится исчезнуть. Появлялись материалы на эту тему и в крупных Telegram-каналах:

Да что там, даже Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, обычно на удивление равнодушная ко всякого рода сомнительным схемам, разместила на официальном сайте предупреждение о том, что Ex Limited доверять не стоит:

Вот только много ли толку будет от этого предупреждения? Если люди и так понимают, кому несут деньги, но надеются успеть в числе первых?

Заявление НКЦФБР больше похоже не на заботу о кошельках украинцев, а на вялую попытку снять с себя ответственность и сделать крайними самих вкладчиков: мол, мы вас предупредили, не послушали – сами виноваты.

Конечно, инвесторов обвинить проще всего: погнались за баснословными доходами, зная, что платиться они будут за счет наивных дурачков, которые потянутся в пирамиду следом. Вот только на фоне кризиса, массового обнищания населения, разорения бизнеса для многих вписаться в пирамиду ранним вкладчиком стало последней надеждой спасти семью от нищеты. И когда эти люди не получат свои деньги обратно, терять им станет нечего.

К чему приведут массовые протесты озлобленных, голодных и потерявших надежду людей в нынешней и без того непростой ситуации, предсказать сложно. Но всего этого можно избежать, приняв меры сейчас, пока еще не поздно. Не отделываться беспомощными заявлениями, а решительно запретить деятельность мошенников, подобных Ex Limited.