В Конгрессе США предложили санкции против России как «спонсора терроризма»
«Комитет республиканских исследований» разработал рекомендации об ужесточении политики Вашингтона в отношении России.
«Комитет республиканских исследований» – наиболее многочисленная внутрипартийная группа в республиканской фракции Палаты представителей США. В подготовленном комитетом докладе под названием «Усиление Америки и противостояние глобальным угрозам» речь идет о противодействии Ирану, Китаю и России.
В разделе, посвященном России, говорится о необходимости «стратегии сдерживания» для того, чтобы остановить агрессивное поведение Кремля. Эта стратегия включает в себя «наиболее жесткий пакет санкций, когда-либо предложенный Конгрессу». Этот пакет, по мнению авторов доклада, должен включать в себя вторичные (то есть распространяющиеся на другие страны) санкции против российских нефтегазовых активов, санкции против российского внешнего долга, а также обозначение России как государства – спонсора терроризма, что автоматически влечет наложение на нее дополнительных санкций. Авторы доклада считают, в частности, что российские власти спонсируют признанные в США террористическими организации «Хезболлах», ХАМАС и «Русское имперское движение».
Одна из предложенных мер – отключение России от международной системы банковских транзакций SWIFT. Предлагается внести российский Внешэкономбанк и ряд других физических и юридических лиц в санкционный список. Среди прочих, упомянуты «руководители российской пропаганды» (без имен), а также люди, продвигающие российские интересы в других странах, таковыми названы украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук и грузинский олигарх Бидзина Иванишвили. Сказано также о необходимости усиления поддержки Украины и Грузии.
Обоснование для таких мер – действия России, которые республиканцы считают враждебными американским интересам, в частности, на Ближнем Востоке, в Венесуэле и Украине.
При этом предлагается разработать новые меры по «прямому общению с российским народом и поддержке его устремлений к демократии и соблюдению прав человека».
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