Прокуратура Швейцарии начала новое расследование против Блаттера
Бывшего президента Международной федерации футбола подозревают в нецелевой трате миллиона долларов из фонда ФИФА.
Предполагается, что Блаттер от лица ФИФА выдал кредит Футбольной ассоциации Тринидада и Тобаго в апреле 2010 года. Беспроцентный займ затем был списан.
Фигурантами дела являются еще два чиновника ФИФА того времени – генеральный секретарь Жером Вальке и финансовый директор Маркус Каттнер.
Ранее прокуратура завершила производство по делу в отношении Блаттера о злоупотреблении полномочиями, которое было открыто в 2015 году.
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