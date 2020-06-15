Прокуратура Швейцарии начала новое расследование против Блаттера

Бывшего президента Международной федерации футбола подозревают в нецелевой трате миллиона долларов из фонда ФИФА.

Предполагается, что Блаттер от лица ФИФА выдал кредит Футбольной ассоциации Тринидада и Тобаго в апреле 2010 года. Беспроцентный займ затем был списан.

Фигурантами дела являются еще два чиновника ФИФА того времени – генеральный секретарь Жером Вальке и финансовый директор Маркус Каттнер.

Ранее прокуратура завершила производство по делу в отношении Блаттера о злоупотреблении полномочиями, которое было открыто в 2015 году.

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