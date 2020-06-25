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07:15 25 Июня 2020 Просмотров 358   КомментариевКомментарии

Audi разорвал рекламный контракт с Собчак из-за песни «Убили негра»

Телеведущая сотрудничала с автомобильным концерном на протяжении восьми лет и являлась рекламным лицом немецкого бренда в России.

О прекращении отношений с Ксенией Собчак заявил официальный представитель Audi Вернер Нойхольд. Он подчеркнул, что «компания строго отвергает любые формы расизма и дискриминации».

Собчак на своих страницах в соцсетях неоднократно публиковала посты с критикой протестов в США против расовой дискриминации. А 7 июня телеведущая выложила видео с подписью «Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком», на фоне которого звучала песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». Позже Собчак заявила, что это была шутка в рамках шоу Comment Out, в котором звездам предлагается выполнять разные провокационные задания.

Акции движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение») начались в США в конце мая – после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Позднее они прошли в десятках стран мира. Некоторые акции сопровождались насилием со стороны протестующих.

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Тэги: расизм, Ксения Собчак

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