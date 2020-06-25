Audi разорвал рекламный контракт с Собчак из-за песни «Убили негра»
Телеведущая сотрудничала с автомобильным концерном на протяжении восьми лет и являлась рекламным лицом немецкого бренда в России.
О прекращении отношений с Ксенией Собчак заявил официальный представитель Audi Вернер Нойхольд. Он подчеркнул, что «компания строго отвергает любые формы расизма и дискриминации».
Собчак на своих страницах в соцсетях неоднократно публиковала посты с критикой протестов в США против расовой дискриминации. А 7 июня телеведущая выложила видео с подписью «Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком», на фоне которого звучала песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики». Позже Собчак заявила, что это была шутка в рамках шоу Comment Out, в котором звездам предлагается выполнять разные провокационные задания.
Акции движения Black Lives Matter («Жизни чернокожих имеют значение») начались в США в конце мая – после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе. Позднее они прошли в десятках стран мира. Некоторые акции сопровождались насилием со стороны протестующих.
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