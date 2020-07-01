Американский рестлер рассказал, что его изнасиловала женщина

Скандальное признание прозвучало на фоне волны заявлений о сексуальном насилии в рестлинге. Правда, все они ранее поступали только со стороны женщин.

Кит Ли, который выступает в World Wrestling Entertainment (WWE) и является действующим чемпионом Северной Америки, заявил, что стал жертвой изнасилования со стороны женщины.

По словам 145-килограммового спортсмена, инцидент произошел несколько лет назад в Техасе, где он отдыхал в одном из караоке-баров.

После того, как Кит исполнил песню, к нему за стол подсела приятная молодая девушка. Она выразила заинтересованность в совместном проведении досуга. Атлет отказался от близости, но согласился выпить с новой знакомой пару коктейлей.

Утром рестлер проснулся голым в гостиничном номере и не смог вспомнить деталей прошедшей ночи.

«Я могу вспомнить только то, как проснулся голым в гостиничном номере – не знаю даже, была ли это моя собственная комната. Я был растерян и находился в паническом состоянии. Повезло, что кошелек и телефон были при мне. Это может случиться с каждым», – сказал Ли.

По признанию спортсмена, он после того инцидента даже решил бросить пить.

Тэги: изнасилование, рестлинг