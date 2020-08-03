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13:11 03 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Киеве захватили отделение банка с заложниками

Неизвестный зашел в отделение банка в центре города, заявил, что у него есть бомба и попросил вызвать полицию.

В Киеве поступило сообщение о захвате заложников в банке, сообщил в понедельник, 3 августа, замглавы МВД Антон Геращенко.

«3 августа, в 12.00, в полицию позвонила представительница АО Универсал Банк (Шевченковский район, помещения бизнес-центра Леонардо) и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию. Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию», – написал он в Facebook.

Введено в действие специальную полицейскую операцию Гром.

Представители полиции начали переговоры с террристом и предложили ему сдаться, сообщил Геращенко.

«Просьба к гражданам и гостей города изменить маршруты перемещения и обходить район перекрестка ул. Богдана Хмельницкого и ул. Владимирской», – добавил он.

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Тэги: Киев, Банк, заложники, захват

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