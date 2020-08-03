Профессиональное техническое обслуживание и ремонт компрессоров: зачем нужно и чем выгодно

Своевременное техническое обслуживание компрессорного оборудования – гарантия его правильной работы и долгой службы.

Своевременное техническое обслуживание компрессорного оборудования – гарантия его правильной работы и долгой службы. Ремонт винтовых компрессоров и других типов установок – прерогатива профессионалов, которые точно определят причину поломки и быстро устранят неисправность, сэкономив ваши время и деньги.

Зачем нужно регулярное техническое обслуживание компрессора

Воздушные компрессоры используются в самых разных целях на производствах и предприятиях, нуждающихся в сжатом воздухе для обеспечения работы пневмоинструментов. Но, в случае поломки не специалисту может быть сложно выявить причину неисправности, найти проблемную деталь или ошибку в работе электроники.

Только профессиональный ремонт может гарантировать, что после всех процедур установка будет работать как надо и не создаст потенциально опасной ситуации на предприятии. Например, плохо обслуживаемая компрессорная установка с засоренными фильтрами будет расходовать слишком много энергии, преодолевая перепады давления, и загрязнять подаваемый сжатый воздух.

Профессиональное сервисное обслуживание

Техническое обслуживание может выполняться экстренно уже при наличии неисправности или проводиться планово в рамках действия гарантийного периода установки. В зависимости от типа компрессора: винтовой, поршневой или центробежный меняется перечень проводимых сервисных работ. Чаще всего ремонт компрессора сводится к замене расходных материалов:

масла;

воздушных фильтров;

прокладок и колец.

При проведении капитального ремонта компрессор полностью разбирается, после чего проводится ревизия всех его деталей и замена износившихся узлов. После этого специалисты проверяют правильность работы агрегата и устанавливают период эксплуатации до даты следующего сервисного обслуживания.

Преимущества профессионального технического обслуживания и ремонта

Профессиональный ремонт предполагает использование специального оборудования для проведения диагностики и устранения неисправностей, которого нет у частных мастеров. Такой подход дает владельцу компрессора ряд преимуществ: технических и экономических.

Экономия денег на дорогостоящем ремонте

Сервисное обслуживание компрессорного оборудования по графику снижает риск возникновения серьезной поломки, требующей покупки дорогостоящих деталей. Сэкономленные за счет своевременного ТО компрессора деньги могут быть инвестированы в расширение производства или использованы для других целей.

Снижение потребления электроэнергии

Когда ТО воздушного компрессора производится по регулярному графику, это позволяет отслеживать ситуации, когда какая-либо деталь в системе перегружена и требуемые уровень производительности достигается за счет повышения энергопотребления. Подобные проблемы часто возникают по причине износа подвижных элементов или усиления трения между ними. Специалисты отремонтируют неисправные детали, проведут замену масла, прокладок и колец, чтобы обеспечить плавную работу механизмов и снизить потребление электроэнергии.

Увеличение срока службы компрессора

Главным плюсом услуги профессионального техобслуживания и ремонта воздушного компрессора является то, что она увеличивает срок службы и эффективность установки в целом. Без своевременного ремонта и ТО срок службы агрегата сокращается примерно на 20% от заявленного производителем.

Регулярное технического обслуживание и своевременный профессиональный ремонт – залог бесперебойной и эффективной работы компрессора и его долгой службы в любых условиях.