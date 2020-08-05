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16:50 05 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Перед боем с Майком Тайсоном его соперник застрахует свои уши

Рой Джонс-младший застрахует свои уши перед боем с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном.

Менеджер боксера решил подстраховаться, памятуя об инциденте, произошедшем в июне 1997 года, когда Тайсон откусил часть уха Эвандеру Холифилду.

54-летний Тайсон и 51-летний Джонс планируют провести поединок 12 сентября.

Выставочный бой будет состоять из восьми раундов и пройдет в американском штате Калифорния.

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Тэги: бокс, Рой Джонс

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