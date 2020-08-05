Перед боем с Майком Тайсоном его соперник застрахует свои уши
Рой Джонс-младший застрахует свои уши перед боем с бывшим абсолютным чемпионом мира по боксу Майком Тайсоном.
Менеджер боксера решил подстраховаться, памятуя об инциденте, произошедшем в июне 1997 года, когда Тайсон откусил часть уха Эвандеру Холифилду.
54-летний Тайсон и 51-летний Джонс планируют провести поединок 12 сентября.
Выставочный бой будет состоять из восьми раундов и пройдет в американском штате Калифорния.
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