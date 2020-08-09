Американский профессор предсказал победу Байдена на выборах

Аллан Лихтман прославился тем, что с помощью авторского метода безошибочно девять раз подряд предсказывал, кто из кандидатов станет президентом США.

Рассуждая о том, кто победит на выборах президента в 2020 году, профессор Американского университета в Вашингтоне Аллан Лихтман предрек победу кандидату от Демократической партии Джо Байдену, сообщает CNN.

Для определения победителя историк использует собственную систему «13 ключей», в которой оцениваются такие факторы, как экономика, занимаемая должность, социальные волнения и скандалы, а также личная харизма кандидатов.

«Секрет заключается в том, чтобы следить за общей картиной. И не обращать внимания на опросы, аналитику, ежедневные взлеты и падения рейтинга», — раскрыл секрет своей системы Лихтман.

Аллан Лихтман прославился тем, что с помощью авторского метода безошибочно девять раз подряд предсказывал, кто из кандидатов станет президентом США.

Единственный прогноз, который не оправдался, связан с кандидатом в президенты от Демократической партии Альбертом Гором. Историк предсказывал ему победу в 2000 году, и Гор действительно мог выиграть всенародное голосование, если бы Верховный суд не постановил остановить пересчет голосов избирателей Флориды, в связи с чем президентский пост достался Джорджу Бушу-младшему.

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