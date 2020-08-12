Астрономы из Германии обнаружили самую быструю звезду в нашей галактике

Абсолютный рекордсмен по орбитальной скорости – звезда S4714, которая является самой быстрой в Млечном Пути за всю историю наблюдений.

Авторы открытия из Института физики Кельнского университета подтвердили, что ее скорость составляет 24 000 км/сек.

Если бы скорость Земли составляла столько же, наша планета делала полный оборот вокруг Солнца всего за полдня.

Для сравнения: быстрее всего вокруг Солнца движется Меркурий, и его орбитальная скорость составляет чуть более 47 км/сек.

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