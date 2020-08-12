НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Наука и Техника
16:09 12 Августа 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

Астрономы из Германии обнаружили самую быструю звезду в нашей галактике

Абсолютный рекордсмен по орбитальной скорости – звезда S4714, которая является самой быстрой в Млечном Пути за всю историю наблюдений.

Авторы открытия из Института физики Кельнского университета подтвердили, что ее скорость составляет 24 000 км/сек.

Если бы скорость Земли составляла столько же, наша планета делала полный оборот вокруг Солнца всего за полдня.

Для сравнения: быстрее всего вокруг Солнца движется Меркурий, и его орбитальная скорость составляет чуть более 47 км/сек.

Источник:
Тэги: космос, галактика, звезды

Новости по теме

Найдена потерянная часть галактики

Ученые нашли большое количество барионной материи.

Ученые нашли в космосе зомби

Уникальная звезда живет вопреки законам существования небесных тел, несмотря на пережитые два взрыва с промежутком с разницей в 60 лет

Обнаружена галактика, полностью состоящая из старых звезд

Черная дыра вытянула из галактики пыль и газ.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты