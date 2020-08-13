У Верховній Раді діють лобісти з переорієнтації іноземних студентів на замовні університети

За експертними даними, навчання іноземних студентів приносить нашій державі величезні прибутки.

Ця стаття надходжень знаходиться на другому місці після ІТ-сфери, і могла би стати потужною індустрією з прибутками у мільярдах доларів США, у разі перетворення України на світовий студентський хаб. База і викладацький потенціал держави дозволяє успішно це впровадити. Та, на жаль, тема має шалену корупційну складову, у якій зав’язана ціла низка державних структур, що все більше відштовхує від України потенційних студентів.

Так хто править бал на цьому гольфовому полі, заганяючи кулі у чітко визначені лунки? У першу чергу це ДП «Український державний центр міжнародної освіти», і більше того, представники Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Не кажучи вже про окремих ректорів наших вишів, котрі безцеремонно користуються послугами державних лобістів. Думаємо, що і бурхлива діяльність УДЦМО та його очільниці Олени Шаповалової може бути темою окремої статті, на яку, очевидно, мали би відреагувати правоохоронні органи. Але зараз ми зупинимося на роботі членкині Комітету ВР з питань освіти, науки та інновацій пані Гришиної і представників преферентних для неї навчальних закладів, інтереси яких вона відкрито лобіює.

Економіка українських вишів має потужний перспективний ресурс

За інформацією, яку оприлюднює той же ДП «Український державний центр міжнародної освіти», в Україні навчається 80 тисяч 470 іноземних студентів. Проте є уточнення, що цьогоріч їх кількість складає 63 тисяч 820 осіб. З них 14 тисяч 860 – студенти з Індії, 6 тисяч 46 студентів – з Марокко, 4 тисячі 858 – з Азербайджану, 4 тисячі 541 студент – з Туркменістану. Усе це валютні надходження в Україну, високе реноме нашої держави та української освіти.

Здавалося б, кому-кому, а членкині освітнього комітету парламенту Юлії Гришиній слід би всіляко сприяти розвитку цієї прибуткової галузі освіти, примножуючи надходження до бюджету. Державного, звісно.

Але чомусь замість цього у своєму листі на ім’я т.в.о. Міністра освіти і науки Шкарлета С.М. вона лише безцеремонно перебирає на себе функції Державної прикордонної служби та інших силових структур й державних органів, зазначаючи: «на жаль, Україна має проблеми із незаконною міграцією через запрошення іноземних студентів на навчання в українських закладах вищої освіти». Крім того, ця пані постійно напрацьовує рекомендації МОН щодо видачі ліцензій на вступ іноземних студентів в українські виші, котрі жорстко сепарує на хороші та погані. Особливе місце у полі її зору займають ЗВО та факультети, які здійснюють підготовку іноземців за медичними спеціальностями.

І найдужче для народної депутатки не комільфо Одеський міжнародний медичний університет, який отримав ліцензію на 1 400 місць (з урахуванням періоду навчання), та недавно створений медичний факультет на базі Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського – 1 800 місць (з урахуванням терміну навчання), а також Міжнародний європейський університет – 900 місць (також з урахуванням терміну навчання).

Але при тому, що це лише дозвіл, який ще не зреалізовано, у Гришиної успішна робота цих вишів вже викликає спротив. Хоча робити висновки про рівень надання освіти цій категорії студентів на цьому етапі украй некоректно. Але у неї «виникають великі сумніви щодо матеріально-технічної бази та кадрового потенціалу цих ЗВО». Практика доводить, що безпідставні.

Також постійних інформаційних атак Гришиної та негативного відображення у численних листах до т.в.о. міністра зазнає і Донецький національний медичний університет, який зважаючи на його переселення на підконтрольну Україні територію, державна влада мала би всеціло підтримувати.

Крім профільного міністерства пані Гришина активно бомбардує листами і Генеральну прокуратуру вкупі з обласними прокурорами, де територіально знаходяться ЗВО, які їй не подобаються.

Дійшло до того, що заступник Генерального прокурора, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Холодницький Н.І., не витримавши тиску, навів чиновниці рішення Конституційного Суду України від 11.04.2000 року, яким роз’яснено, що «народний депутат України не має права звертатися до органів і посадових осіб, які здійснюють функції дізнання і досудового слідства, а також до органів прокуратури і прокурорів з вимогами, пропозиціями чи вказівками з питань, що стосуються проведення дізнання та досудового слідства у конкретних кримінальних справах».

Та на це Юлія Гришина одразу ж поскаржилася Генпрокурору Венедіктовій, доповнивши звернення скаргою і на прокурора Кіровоградської області, який теж буцімто зволікає з наданням їй інформації про кримінальне провадження. А свій інтерес до цього пояснила тим, що «необхідність отримання зазначеної інформації продиктована суспільним інтересом до питання підготовки фахівців – іноземних громадян у навчальних закладах України».

Але чи справді суспільним інтересом продиктоване таке втручання депутатки у слідство і діяльність ЗВО та міністерства? Схоже, ні, й особисте тут критично переважає державний інтерес. Бо виглядає так, що пані Гришина скоординовано працює на окремі навчальні заклади, намагаючись знищити їхніх конкурентів.

Жорсткий поділ на «своїх» та «не своїх»

Так білими нитками шита неприхована симпатія Юлії Гришиної до Міжнародного гуманітарного університету, створеного на базі юридичної академії, власником якої є Сергій Ківалов. Зараз це розкручена фабрика з виробництва дипломів для іноземних студентів. І терпіти конкуренцію з іншими ЗВО там, схоже, не збираються. Хоча самі працюють, без перебільшення, на грані фолу. Оскільки недавно з’ясувалося, що майже всі дипломи за спеціальностями напрямків охорони здоров’я, які там викладаються, видавалися без складання іспиту КРОК, що є неприпустимим.

Для звичайного університету це неможливо, адже іспит КРОК є обов’язковою умовою для отримання дипломів студентами, котрі навчаються на спеціальностях: «Медицина», «Стоматологія» та «Фармація». Гнійник визрівав довго, але лише цьогоріч, коли Сергію Ківалову не вдалося пройти у Верховну Раду, пішов розголос. Більше того, виник ініційований студентами та їхніми батьками, як кажуть в Одесі, великий шухер. А все почалося з того, що без складання ліцензійних іспитів КРОК інформаційно-іміджевий центр відмовився видавати дипломи студентам.

Зараз Юлія Гришина, котра, схоже, перебуває у теплих відносинах з Сергієм Ківаловим, з усіх сил намагається погасити цей скандал, тиснучи на Міністерство освіти, щоби те дозволило видати цим студентам дипломи. І старається вона, напевно, не тому, що Одеську юридичну академію Ківалова закінчили багато суддів, і він має вплив на всю систему. І навіть не тому, що на старті російської агресії не без нього виписували конституцію Одеської народної республіки, і зовсім не тому, що його будиночок коло моря у рази більший за Ліпецьку фабрику.

Неприкритим «кришуванням» колишнього регіонала пані Гришина, схоже, переймається тому, що кандидатом і доктором юридичних наук вона стала не без його сприяння. Є інсайдерська інформація, що метр безпосередньо курував безпроблемний захист докторської дисертації Гришиної.

Як в Одесі стриножили КРОК

Студенти та їхні батьки стверджують, що прийом іноземців в МГУ без складання КРОК-1 вартує 4 000-5 000 доларів США. Тепер же, коли матері студентів здійняли бурю, бо їхнім дітям цього року замість диплому магістра фармації видали дипломи бакалавра-менеджера, схоже, настав час віддавати борги і для Гришиної. Бо ситуація непроста, адже навіть колишній проректор МГУ Вадим Ульянов, дізнавшись про масштаби подібних оборудок, звільнився. Доктор медичних наук не захотів брати участь у цьому всьому бруді. До слова, сторінку Ківалова на Фейсбук веде його помічник Валентин Фьодоров, який красується серед друзів на сторінці Юлії Гришиної.

Ульянов Вадим

Вірогідно, що пан Ківалов дуже сподівався, що Юлія Гришина, котра розглядалася, як реальний кандидат на посаду міністра освіти, ним і стане. Не зважаючи на те, що до цього вона успішно провалила тести, намагаючись стати суддею Верховного суду. Але панянка перегнула палицю із самопіаром, забагато бігала і метушилася, збираючи підписи у Раді на свою підтримку. Аж так, що голові Верховної Ради Дмитру Разумкову і президенту Володимиру Зеленському все це не сподобалося. Тож її прибрали зі списку претендентів на злеті, трохи прим’явши крила.

Але прим’яли дуже ніжно, бо у Гришиної залишилася можливість через профільний комітет впливати на новопризначеного міністра науки та освіти Сергія Шкарлета, колишнього чернігівського ректора, який добре знається на проблемах української вищої освіти, а тому є незручним для ділків, котрі звикли провертати оборудки у Києві та Одесі.

Одразу ж після призначення не себе, а Шкарлета, вона почала на своїй Фейсбук-сторінці наперед давати вістів міністру, передаючи куті меду. Аж занадто, як для вчорашньої конкурентки, росхвалюючи його чесноти. Вірогідно, сподіваючись зробити з міністра, котрий має хорошу репутацію, свого слухняного союзника у згаданій діяльності. Тому її білий джип BMW можна часто бачити під міністерством.

А справа з Одеським МГУ таки добряче наробила шереху на чорноморському побережжі, отримавши чітке корупційне забарвлення. Так 4 липня 2020 року через незданий 2 роки тому екзамен КРОК-1 відрахували аж 100 із 180 студентів-медиків 5 курсу. Це спеціальності «Стоматологія», «Косметологія», «Фармацевтика». Батьки студентів розповіли журналістам, як після здачі двох заліків і двох екзаменів їхніх чад запросили у деканат і поставили до відома, що вони не допущені до державної атестації саме через те, що на 3 курсі не склали тестовий екзамен КРОК-1. Мовляв, у цьому лохотроні не їхні кулі щасливі. Більше того, 100 із 180 п’ятикурсників отримали документи про відрахування, пише сайт Одеса.онлайн. Причому, після того, що останні 2 роки батьки продовжували платити за навчання, а студенти проходили практику у лікарнях.

Алиреза Пахлеванзаде директор ННЦ МГУ Кивалова

Як розповіли самі студенти-стоматологи, у 2018 році після завершення 3 курсу їх запросив у деканат директор медичного інституту МГУ Віталій Шутурминський. Там їм видали бланки заяв і запропонували написати відмову від складання КРОКу, пообіцявши, що у подальшому вони все ж отримають дипломи. Правда без можливості працевлаштуватися у державні клініки.

Студенти погодилися і підписали заяви, вважаючи, що багато клінік зараз є приватними, а у контракті, який вони укладали з інститутом, екзамен КРОК не згадувався апріорі. І пішли навчатися далі. Зараз у деканаті заявляють, що таких заяв не було, і ніхто їх не збирав, стверджує мати одного зі студентів Юлія Тристанова. Вона ж каже, що пізніше з’ясувалося, що Шутурминський зібрав також студентів з «Фармації» та «Косметології», де теж повідомив, що КРОК їм можна не здавати.

Після штурму розлюченими батьками та студентами, ректор ЗВО Костянтин Громовенко все ж дозволив старшокурсникам скласти екзамени і заліки, які залишилися. Заявивши при цьому, що до державного екзамену їх допустять, коли владнають питання з КРОКом. Він же визнав, що: «всі студенти медичного напрямку обов’язково повинні складати екзамен КРОК, в іншому випадку дипломи вони не отримають». Але при цьому зазначив, що інформація про екзамен не повинна прописуватися у ліцензіях та інших документах. «Лише після офіційної відповіді міністерства ми будемо робити подальші дії, щоб вирішити цю ситуацію», – заявив Громовенко.

На цій зустрічі був також присутній і Шутурминський, але коментувати ситуацію відмовився. Батьки ж у свою чергу пригрозили адміністрації вишу судом у разі, якщо вони не врегулюють ситуацію.

Тож Гришина зі своїми нинішніми можливостями, як народний депутат і членкиня освітнього комітету ВР, та здатністю впливати на міністра і правоохоронні органи, ой як знадобилася ківаловським. Тим більше, що вона зарекомендувала себе фахівцем з відволікання уваги громадськості, до якої так любить апелювати на своїй сторінці у Фейсбук, та уваги правоохоронців, займаючись дискредитацією конкурентних навчальних закладів. Схоже, абсолютно не переймаючись тим, що такі дії підривають міжнародний авторитет України та її освітньої галузі, і конкретно б’ють по економіці української освіти.

Найкращий захист – атака

У черговому листі на ім’я міністра МОН вона намагається принизити репутацію найближчих конкурентів ківалівського МГУ – інших одеських вишів. Таких як «Одеський міжнародний медичний університет» та «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського». Пані депутатку чомусь дуже не влаштовує, що ці заклади стають все популярнішими для іноземців за спеціальностями «Стоматологія», «Медицина», «Фармація», «Промислова фармація», отримавши 1 400 та 1 800 місць ліцензованого обсягу.

Кліше звинувачень, що висуваються пані Гришиною, стабільне. Мовляв, за таких об’ємів ліцензійного обсягу, відсутності необхідної матеріально-технічної бази, викладацького складу це може вказувати на використання згаданих ЗВО для реалізації злочинних схем, заявляє депутатка, знову втручаючись у правоохоронну сферу. Що ж, війна з конкурентами – жорстока справа, і легким макіяжем її не прикриєш.

Тим більше, що її постійним атакам піддаються не лише одеські конкуренти юридичної академії Ківалова, а й інші українські навчальні заклади. Ті, котрі стають популярнішими, і що приховувати – сучаснішими та кращими.

Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/400829-u_verhovnij_radi_dijutj_lobisti_z_pereorijentatsiji_inozemnih_studentiv_na_zamovni_universiteti

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