Сильные и слабые стороны кейтеринга как услуги
Кейтеринг в простом понимании – это выездной ресторан.
Кейтеринг в простом понимании – это выездной ресторан. Оформляя заказ, клиент получает не только вкусные и изысканные блюда, упакованные в индивидуальную тару (порционно или на несколько человек), но и может заказать профессиональное обслуживание застолья официантами. Компании, предоставляющие услуги кейтеринга, способны в короткое время организовать фуршеты, банкеты и прочие виды застолий с различным количеством гостей.
Кейтеринг, и когда он необходим
Кейтеринг является незаменимым при проведении мероприятий на дому, в офисе или на природе. Формат включает в себя не только приготовление пищи и ее адресную доставку. В перечень услуг кейтеринговой компании входят:
- обслуживание мероприятия,
- сервировка и оформление стола,
- разлив и подача напитков гостям,
а также дополнительные непрофильные услуги (декорирование залов, помощь в поиске организаторов развлекательной сферы, музыкантов, фотографов и т.д.).
В формате выездного ресторана можно без труда организовать:
- кофе-брейк;
- пикник или барбекю;
- свадебный банкет;
- фуршет (коктейль, банкет).
Обслуживание на выезде позволяет устроить шведский стол, устроить проведение праздничных и презентационных мероприятий, торжественных званых завтраков, обедов или ужинов, и даже оформить детский праздник. «Облегченная версия» кейтеринга предполагает доставку еды домой к заказчику, подвоз полноценных обедов в офис или учебные заведения.
Сильные и слабые стороны кейтеринга как услуги
Услуги кейтерингового агентства – это возможность без труда и хлопот организовать прием гостей и провести мероприятие без затрат времени, которое с пользой можно потратить на общение с приглашенными. Как и прочие виды деятельности, кейтеринг имеет преимущества и недостатки.
В число последних обычно входят потребность в дополнительном помещении, где некоторое время будет храниться запас чистых столовых приборов, текстиля и оборудования для работы официантов, и относительная дороговизна (хотя стоимость организации работы выездного ресторана во много раз ниже, чем аренда банкетного зала). Но эти недостатки относительны, и больше заметны при организации приема с большим числом гостей.
Очевидной выгодой является возможность получить качественную еду, сделанную по индивидуальным и эксклюзивным рецептам. Приготовление всех блюд производится со строгим соблюдением технологии и санитарных норм. К преимуществам проведения мероприятия с привлечением компаний, предоставляющих кейтеринговые услуги, относят возможность организовать праздник, который будет выгодно отличаться от застолий друзей.
- Готовая еда ресторанного уровня,
- сервировка,
- доставка блюд,
- обслуживание мероприятия
и отсутствие хлопот по уборке за гостями после застолья – все это можно отнести к положительным сторонам заказа.
Преимуществами заказа еды и обслуживания в кейтеринговых агентствах является возможность сэкономить время. Наряду с этим, в процессе подготовки праздника заказчик получает возможность:
- подобрать наиболее подходящий формат застолья,
- заказать блюда и закуски, которые больше всего подходят по вкусу,
- оговорить перечень и количество напитков,
а также выбрать оформление зала, столовые приборы, текстиль и варианты обслуживания.
В последнее время на пике – поставка блюд в коробках. К плюсам привлечения кейтеринговых агентств относят выбор места проведения застолья (от классического фуршета до званого банкета) и возможность организовать праздник «под ключ».
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