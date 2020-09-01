Кейтеринг в простом понимании – это выездной ресторан.

Кейтеринг в простом понимании – это выездной ресторан. Оформляя заказ, клиент получает не только вкусные и изысканные блюда, упакованные в индивидуальную тару (порционно или на несколько человек), но и может заказать профессиональное обслуживание застолья официантами. Компании, предоставляющие услуги кейтеринга, способны в короткое время организовать фуршеты, банкеты и прочие виды застолий с различным количеством гостей.

Кейтеринг, и когда он необходим

Кейтеринг является незаменимым при проведении мероприятий на дому, в офисе или на природе. Формат включает в себя не только приготовление пищи и ее адресную доставку. В перечень услуг кейтеринговой компании входят:

обслуживание мероприятия,

сервировка и оформление стола,

разлив и подача напитков гостям,

а также дополнительные непрофильные услуги (декорирование залов, помощь в поиске организаторов развлекательной сферы, музыкантов, фотографов и т.д.).

В формате выездного ресторана можно без труда организовать:

кофе-брейк;

пикник или барбекю;

свадебный банкет;

фуршет (коктейль, банкет).

Обслуживание на выезде позволяет устроить шведский стол, устроить проведение праздничных и презентационных мероприятий, торжественных званых завтраков, обедов или ужинов, и даже оформить детский праздник. «Облегченная версия» кейтеринга предполагает доставку еды домой к заказчику, подвоз полноценных обедов в офис или учебные заведения.

Сильные и слабые стороны кейтеринга как услуги

Услуги кейтерингового агентства – это возможность без труда и хлопот организовать прием гостей и провести мероприятие без затрат времени, которое с пользой можно потратить на общение с приглашенными. Как и прочие виды деятельности, кейтеринг имеет преимущества и недостатки.

В число последних обычно входят потребность в дополнительном помещении, где некоторое время будет храниться запас чистых столовых приборов, текстиля и оборудования для работы официантов, и относительная дороговизна (хотя стоимость организации работы выездного ресторана во много раз ниже, чем аренда банкетного зала). Но эти недостатки относительны, и больше заметны при организации приема с большим числом гостей.

Очевидной выгодой является возможность получить качественную еду, сделанную по индивидуальным и эксклюзивным рецептам. Приготовление всех блюд производится со строгим соблюдением технологии и санитарных норм. К преимуществам проведения мероприятия с привлечением компаний, предоставляющих кейтеринговые услуги, относят возможность организовать праздник, который будет выгодно отличаться от застолий друзей.

Готовая еда ресторанного уровня,

сервировка,

доставка блюд,

обслуживание мероприятия

и отсутствие хлопот по уборке за гостями после застолья – все это можно отнести к положительным сторонам заказа.

Преимуществами заказа еды и обслуживания в кейтеринговых агентствах является возможность сэкономить время. Наряду с этим, в процессе подготовки праздника заказчик получает возможность:

подобрать наиболее подходящий формат застолья,

заказать блюда и закуски, которые больше всего подходят по вкусу,

оговорить перечень и количество напитков,

а также выбрать оформление зала, столовые приборы, текстиль и варианты обслуживания.

В последнее время на пике – поставка блюд в коробках. К плюсам привлечения кейтеринговых агентств относят выбор места проведения застолья (от классического фуршета до званого банкета) и возможность организовать праздник «под ключ».